Социальная ответственность бизнеса. Кадры: МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию

MForum.ru

Социальная ответственность бизнеса. Кадры: МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию

14.07.2023, MForum.ru

В этой олимпиаде смогут принять участие не только школьники и студенты, но и действующие IT-специалисты (в отдельном потоке).

Отборочные состязания будут проходить в несколько этапов, включая оффлайн и очный тур с кодингом на скорость.

 

 

Важная составляющая олимпиады, в ее ходе планируется создание закрытого сообщества разработчиков в популярных стеках от Python, Java и Goland до С++ и C#. Доступ к нему получат те, кто пройдет отборочные задачи на логику и эрудицию.

Победители будут поощрены внушительными призами - 3 млн рублей за первое место, 1.5 млн р. за второе, 500 тыр - за третье.

Также участникам обещана возможность побывать на фестивале технологий с конкурсами, квестами и косплей-перевоплощениями. На площадке олимпиады будут работать не только развлекательные, но и карьерные стенды - можно будет получить оффер от МТС.

Для МТС это не первый вклад в создание современного IT-сообщества в России. В 2023 году МТС, например, открыла кафедру машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Запускаются бесплатные образовательные курсы на платформе МТС.Тета. Проведена конференция True Tech Day, посвященная ключевым технологическим трендам.

Такие инициативы участников IT-рынка могу только приветствовать.

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теги: МТС IT кадры социальная ответственность бизнеса олимпиады

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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