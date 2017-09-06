Качество услуг: Роскомнадзор поделился результатами исследования качества услуг сотовой связи и мобильного ШПД в Москве

MForum.ru

Качество услуг: Роскомнадзор поделился результатами исследования качества услуг сотовой связи и мобильного ШПД в Москве

06.09.2017, MForum.ru

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Сегодня ведомство с далеко не однозначной для меня репутацией, Роскомнадзор, поделилось результатами своих исследований качества услуг сотовой связи и мобильного ШПД в Москве. На самом деле, речь идет всего лишь о драйв-тестах, которые специалисты ведомства не спеша проводили с апреля по июль 2017 года. Они катались по Москве на автомобиле, производя замеры с помощью "классического" для телекома измерительного комплекса TEMS.

Следует понимать, что к реальной жизни большинства абонентов эти измерения имеют лишь косвенное отношение. Абсолютное большинство звонков совершается абонентами сетей сотовой связи не с улицы и не из автомобиля, а в условиях помещений - будь то квартира или офис, или торговый центр.

Второе, что следует отметить - странный "выброс" в полученных данных. Так, по приведенным оценкам, "ВымпелКом" демонстрирует намного худшие результаты в плане возможности совершения голосовых вызовов, нежели конкуренты этой компании. В оценку 15,1% мне поверить сложно. Скорее я поверю в ошибку со стороны Роскомнадзора - будь то некорректно работающее оборудование, неправильные настройки, дефектная SIM-карта или "человеческий фактор". Глядя на такие оценки, мне сложно всерьез относиться и к остальным собранным данным.

Ожидаемо возмутились и в Билайн (см. пресс-релиз ниже): "Мы считаем, что данные, приведенные в протоколе, - это результат технической ошибки исследования и намерены запросить лог-файлы измерений для анализа и всесторонней проверки достоверности данных."

Приведу данные Роскомнадзора, чтобы вы могли составить собственное мнение:

20170906_RKN_1.PNG

 

Покрытие сетей 2G/GSM

20170906_RKN_2_MTS.PNG

20170906_RKN_3_Mega.PNG

20170906_RKN_3_Mega.PNG

 

Покрытие сетей 3G/UMTS

20170906_RKN_3_Mega.PNG

20170905_RKN_6_3G_Mega.PNG

20170906_RKN_7_3G_Beeline.PNG

20170906_RKN_7_3G_Beeline.PNG

 

Покрытие сетей 4G/LTE

20170906_RKN_9_LTE_MTS.PNG

20170906_RKN_10_LTE_Mega.PNG

20170906_RKN_11_LTE_Beeline.PNG

20170906_RKN_12_LTE_Tele2.PNG

Данные нуждаются в комментарии. Если карты уровней сигнала сетей 2G / 3G схожи до степени неразличимости, то с LTE все немного по-другому. Нетрудно заметить, что карты покрытия у МегаФон и МТС более зеленые и менее красно-желтые, нежели Билайн и Tele2 Россия. Означает ли это, что у первых двух компаний качество услуги интернет-доступа лучше, чем у двух других? Нет, речь всего лишь об уровнях сигналов, замеренных на улицах города в разное время суток. К качеству услуг интернет-доступа, тем более, к пользовательскому опыту, все эти картинки имеют малое отношение.

Важна, например, еще загрузка той или иной сети. Что толку в высоком уровне сигнала, если сектор базовой станции, обеспечивающий покрытие в той или иной точке, полностью загружен пользователями. Каждый из вас, думаю, сталкивался с ситуацией, когда на экране смартфона показано LTE и большой уровень сигнала, а зайти на тот или иной сайт не получается, не уходят сообщения через мессенджер.

В общем, методика драйв-тестов себя, на, мой взгляд, в значительной степени исчерпала и не дает репрезентативных результатов на которые можно было бы ориентироваться при выборе оператора для оптимального подключения. И это даже при условии корректного проведения драйв-тестов, что как уже было отмечено, вызывает сомнения.

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Заявление ПАО «ВымпелКом» в связи с измерениями качества связи РКН в Москве

6 сентября на сайте Роскомнадзора опубликован протокол данных измерения качества связи сотовых операторов Московского региона, проведенного под эгидой ФГУП "РЧЦ ЦФО". Измерения в том числе затрагивают ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

«ВымпелКом» категорически не согласен с данными ряда показателей, приведенными в этом протоколе.

Такие показатели, как доля неуспешных попыток установления голосового соединения, доля голосовых соединений с низкой разборчивостью речи, среднее значение скорости передачи данных к абоненту в таблице РКН, абсолютно некорректны. По результатам наших собственных и независимых измерений эти показатели находятся в паритете с показателями других операторов, а в ряде случаев и превышают их. Объяснить данные протокола можно только тем, что исполнители пользовались сломанной сим-картой или неисправным измерительным оборудованием.

Москва – это ключевой регион для бизнеса ПАО «ВымпелКом», где компания уделяет повышенное внимание вопросам клиентского сервиса, в том числе качества связи. По итогам 2 квартала 2017 года покрытие сетью «Билайн» территории Москвы составляет: покрытие в стандарте 2G – 100%, 3G – 98%, LTE – 95%. Мы постоянно совершенствуем качество связи в Москве, к примеру, прямо сейчас в Москве реализуется масштабный проект по модернизации сетевого оборудования. Мы продолжаем строить и развивать нашу сеть, уже сегодня подготавливая ее к внедрению 5G. Безусловно, мы каждый день мониторим качество наших сервисов. При этом выборка наших тестов исчисляется тысячами, а при необходимости – десятками тысяч. Мы незамедлительно принимаем меры, если видим, что необходимо улучшить качество связи в том или ином районе столицы.

Лучший индикатор нашей работы – это наши клиенты, а на протяжении многих лет, несмотря на жёсткую конкуренцию, «Билайн» занимает лидирующие позиции на московском рынке, в том числе по количеству клиентов.

Мы считаем, что данные, приведенные в протоколе, - это результат технической ошибки исследования и намерены запросить лог-файлы измерений для анализа и всесторонней проверки достоверности данных.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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