Кадры: Андрей Калинин - новый гендиректор MTS AI

25.01.2024, MForum.ru

Андрей Калинин назначен генеральным директором дочернего предприятия МТС - MTS AI. В его ответственности - разработка новой стратегии этой компании, запуск виртуальных ассистентов для поддержки клиентов экосистемы МТС в различных каналов, разработку ИИ-решений для сервисов МТС, развитием других продуктов MTS AI на B2C рынке.

Андрей Калинин в период с 2000 по 2010 год занимал различные позиции в ИТ-компаниях, от разработчика до руководителя проектов. Работал в Rambler, "Ашманов и партнеры", "Лаборатории Касперского" и других. Фото - пресс-службы МТС.

С 2010 года работал в Mail.ru Group, в VK. Руководил разработкой поисковых систем. Занимал должность вице-президента по технологиям ИИ. Курировал проекты диалогового помощника Маруся, умной колонки Капсула, рекомендательных систем для музыки и видео. Занимался проектами в области компьютерного зрения и распознавания речи.

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теги: кадры МТС искусственный интеллект

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