Искусственный интеллект: MTS AI выделила варианты применения генеративного ИИ

MForum.ru
15.12.2023,
Дочерняя компания МТС, MTS AI, подвела итоги конференции, где обсуждались перспективы использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Проекты в области ИИ представляли 9 стартапов, выпускников корпоративного акселератора.
Участники определили 5 ключевых направлений применения генеративного ИИ в корпоративном секторе:
«Очевидно, что генеративный ИИ - это не просто хайп, подобные технологии имеют реальную практическую ценность для общества и бизнеса. Чтобы наилучшим образом раскрыть возможности генеративный сетей, разработчикам и заказчикам нужно работать вместе над преодолением таких барьеров, как готовность общества и крупных компаний к трансформации, решать вопросы с уязвимостью больших языковых моделей и инфраструктурными ограничениями», - прокомментировал итоги конференции генеральный директор MTS AI Дмитрий Марков.
Участники акселератора MTS AI представили свои продукты, созданные на основе технологий генеративного ИИ.
Лучшим проектом жюри выбрало платформу Cruderra. Приз зрительских симпатий получил сервис Brainfeed.
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теги: МТС MTS AI искусственный интеллект
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