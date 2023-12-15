Искусственный интеллект: MTS AI выделила варианты применения генеративного ИИ

15.12.2023, MForum.ru

Дочерняя компания МТС, MTS AI, подвела итоги конференции, где обсуждались перспективы использования генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Проекты в области ИИ представляли 9 стартапов, выпускников корпоративного акселератора.

Участники определили 5 ключевых направлений применения генеративного ИИ в корпоративном секторе:

создание документов;

анализ данных с помощью языковых моделей;

интеграция систем проверки и автодополнения кода;

разработка интеллектуальных чат-ботов для внешних коммуникаций и поиска информации во внутренних системах;

формирование маркетинговых предложений

«Очевидно, что генеративный ИИ - это не просто хайп, подобные технологии имеют реальную практическую ценность для общества и бизнеса. Чтобы наилучшим образом раскрыть возможности генеративный сетей, разработчикам и заказчикам нужно работать вместе над преодолением таких барьеров, как готовность общества и крупных компаний к трансформации, решать вопросы с уязвимостью больших языковых моделей и инфраструктурными ограничениями», - прокомментировал итоги конференции генеральный директор MTS AI Дмитрий Марков.

Участники акселератора MTS AI представили свои продукты, созданные на основе технологий генеративного ИИ.

AutoFAQ показала помощника Xplain, который в диалоговом режиме может предоставлять сотрудникам необходимую информацию из корпоративных документов;

показала помощника Xplain, который в диалоговом режиме может предоставлять сотрудникам необходимую информацию из корпоративных документов; Brainfeed продемонстрировала сервис генерации графиков, таблиц и расчетов на основе бизнес-данных;

продемонстрировала сервис генерации графиков, таблиц и расчетов на основе бизнес-данных; Cruderra представила платформу для автоматизации разработки ПО;

представила платформу для автоматизации разработки ПО; Была показана большая языковая модель от Сerebrix для генерации текстов;

для генерации текстов; SheetsGPT позволяет анализировать данные в таблицах без SQL;

позволяет анализировать данные в таблицах без SQL; UpSkill-Hub создали ИИ-симуляторы для развития soft skills;

создали ИИ-симуляторы для развития soft skills; Cleverbots Studio разработали платформу для создания текстовых и голосовых ботов;

разработали платформу для создания текстовых и голосовых ботов; LangSwap.app демонстрировала сервис перевода видео с клонированием голоса.

Лучшим проектом жюри выбрало платформу Cruderra. Приз зрительских симпатий получил сервис Brainfeed.

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теги: МТС MTS AI искусственный интеллект

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