Международное сотрудничество: МТС будет сотрудничать с корейской KT Corporation

09.02.2022, MForum.ru

МТС и KT Corp. (КТ) подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. KT - известная в мире ИТ-компания и один из крупнейших операторов связи в Республике Корея, одним из первых запустивший сеть 5G. Также KT известна своей активной позицией в отношении новых технологий. Компании договорились о сотрудничестве в развитии новых направлений бизнеса, включая создание ЦОД, совместных решений на базе AI и медиаконтента.



Церемония подписания MoU KT Corp. и МТС. Фото: пресс-службы МТС

По условиям договоренности, МТС сможет использовать опыт и экспертизу KT при проектировании, строительстве и эксплуатации ЦОДов на территории России. Для этого компании намерены создать совместное предприятие.

Также планируется разработка совместных решений с использованием технологий искусственного интеллекта на базе объединения сервиса KT по распознаванию голоса GIGA Genie и решения в области видеоаналитики MTS AI, дочерней компании МТС.

Меморандум предусматривает также совместное производство медиа-контента, его вывод на глобальный рынок за счет партнерства платформы KION и дочерних медиакомпаний KT: StudioGenie и Seezn.

«МТС получила возможность изучить опыт и реализовать совместные проекты с корейскими партнерами, которые обладают качественной экспертизой в локализации обработки и хранения данных для глобальных интернет-сервисов. В свою очередь, экосистема МТС обладает уникальными компетенциями в области развития и применения компьютерного зрения и видеоаналитики, которые интересны нашим партнерам. И, конечно же, многомиллионные аудитории МТС и КТ могут получить расширенный доступ к каталогам российских и корейских фильмов, а в будущем — и к нашему совместному медийному контенту», — отметил президент МТС Вячеслав Николаев.

«Благодаря сотрудничеству с МТС, крупнейшим оператором связи в России, у нас есть возможность расширить возможности цифрового бизнеса KT по всему миру. Основываясь на лучших компетенциях в создании дата-центров и решений искусственного интеллекта в Корее, мы приложим все усилия, чтобы занять лидирующие позиции на мировом рынке. Мы также надеемся внести свой вклад в культурное развитие двух стран, знакомя российскую аудиторию с признанным во всем мире корейским видеоконтентом», — отметил президент KT Юн Кёнг Лим.

Совместные предприятия редко бывают успешными, особенно, когда речь идет о сторонах с различными национальными и корпоративными культурами. С другой стороны, выбранные направления сотрудничества обещают перспективы синергии, проще говоря, сторонам есть что предложить друг другу. И если Россию не "накроет" совсем уже жесткими санкциями, эта договоренность может дать МТС новый импульс в развитии.

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теги: МТС международное сотрудничество KT Corp.