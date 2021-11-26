Международное сотрудничество: МТС вступила в 5GFF для участия в разработке стандартов и технологий 5G/MEC

26.11.2021, MForum.ru

Российских участников рынка принято критиковать за их пассивность на международной арене. Это в значительной степени "заслуга" российских политиков. И все же отдельные компании показывают, что работать можно даже в текущих непростых условиях.

МТС объявляет о вступлении в международное объединение телеком-операторов 5G Future Forum (5GFF), задачей которого является разработка спецификаций и внедрение передовых решений на основе технологий 5G и граничных вычислений (Multi-access Edge Computing — MEC). Edge Computing – граничные или периферийные вычисления в рамках концепции распределенных вычислений, осуществляемых как можно ближе к конечным устройствам для ускорения сетевого отклика и разгрузки ресурсов сети.

Объединение 5GFF создано в январе 2020 года компаниями America Movil, KT Corporation, Rogers, Telstra, Verizon и Vodafone для разработки единых спецификаций, обмена передовым опытом, управления интеллектуальной собственностью и участия в R&D-проектах, нацеленных на внедрение и глобальное масштабирование коммерческих решений на базе технологий 5G и MEC.

Технологии граничных вычислений (MEC) будут неотъемлемой частью общей сетевой архитектуры сетей 5G, а также базовым слоем для развития направления Edge Cloud в рамках концепции распределенных вычислений.

«МТС не только лидирует в создании пилотных сетей 5G в России, но и вносит вклад в формирование технических требований и стандартов новых технологий связи и обработки данных. Мы уже приступили к объединению телеком- и облачной инфраструктуры для создания платформы граничных вычислений, которая будет основой сетей будущего. Наше участие в рабочих группах и исследовательских проектах 5GFF совместно с мировыми отраслевыми лидерами откроет МТС доступ к единым техническим спецификациям для разработки глобально совместимой архитектуры MEC на сети МТС, что будет способствовать созданию в России инновационной сетевой инфраструктуры пятого поколения и выводу на рынок новых продуктов и сервисов», — отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«МТС обогатит работу 5GFF, поделившись своим глубоким видением реальных вызовов индустрии. Мы с нетерпением ждем вклада МТС, поскольку помогаем применять и внедрять преимущества, которые дают 5G и MEC », — сказал представитель 5GFF в Совете директоров Vodafone Марк Аллинсон.

В 2020 году объединение 5GFF опубликовало описание технических спецификаций для развертывания и эксплуатации технологии MEC, что стало шагом на пути к большей совместимости решений 5G и MEC.

пресс-релиз МТС; english

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