5G: В UK недовольны ситуацией с малым выбором вендоров 5G

MForum.ru

5G: В UK недовольны ситуацией с малым выбором вендоров 5G

05.02.2021, MForum.ru

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Комитет по науке и технологиям Палаты общин, предупредил правительство Объединенного Королевства о необходимости избегать ошибок прошлого, которые приводят к заметной зависимости от поставщиков новых технологий. Говорить об этом в Комитете сочли необходимым, поскольку уверены, что развертывание 5G в Объединенном Королевстве с опорой на решения только двух поставщиков оборудования, ведет к усилению зависимости от них.

 

 

В UK в ноябре 2020 года приняли стратегию диверсификации цепочки поставок, но в Комитете говорят о том, что сделано это было слишком поздно. После нескольких лет консолидации и последовавшего за тем решения о недопуске к рынку 5G китайских компаний, пул поставщиков решений 5G по сути сократился до Ericsson и Nokia.

И это, по мнению специалистов, "создает риски для устойчивости и безопасности сети".

Комитет отмечает, что в правительстве должны обратить внимание не только на 5G, но и на другие перспективные технологии, имеющие ключевое значение для будущего Объединенного королевства.

В серии рекомендаций Комитет предлагает создать программу исследований и разработок, управляемая правительством, которая должна побуждать промышленность и научные круги к достижению долгосрочной цели, а не придерживаться пассивного подхода.

Также правительству следует задуматься о мерах диверсификации рынка.

В частности, в Комитете понимают, что Open RAN является одним из путей диверсификации, но этот подход не следует рассматривать как "серебряную пулю" и единственным вариантом диверсификации, поскольку успешность этого подхода еще не предопределена.

Правительство должно развивать международное сотрудничество с целью диверсификации рынка, при этом Комитет отмечает, что на Объединенное Королевство приходится лишь небольшая доля глобального рынка.

Депутат Грег Кларк, председатель комитета, отмечает, что наблюдалось отсутствие предвидения в отношении 5G, что и привело к сложившемуся положению вещей. "Мы должны извлечь уроки из этого опыта, чтобы избежать уязвимости нашей экономики и безопасности из-за отсутствия приемлемых альтернатив в новых технологиях".

 

Интересный текст.

Любопытно, что о проблеме зависимости от вендоров говорят в европейской стране и пользование здесь решениями европейских поставщиков вполне естественно. Странно, что никто в UK не посмотрел в сторону Samsung Electronics или японских производителей. В США вот Samsung в развертывании 5G участвует, пусть и в ограниченных объемах.

Очень важно, что высказан, пусть аккуратно, но вполне ощутимо скептицизм в отношении Open RAN. Здесь заметен контраст с российской позицией, где регулятор, похоже, все более очаровывается идеями OpenRAN.

Важно признание в отсутствии предвидения в отношении важности 5G для страны. Не зря в США первое лицо государства несколько раз заявило о господдержке развития 5G, о важности этого этапа развития телекома, выделили фантастические частотные ресурсы. Разница с российским подходом гигантская.

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теги: телеком 5G пятое поколение Объединенное Королевство

© Алексей Бойко, MForum.ru

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