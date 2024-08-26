Конкурсы: МТС приглашает школьников принять участие в конкурсе по созданию виртуальной одежды для персонажей виртуальных игр

MForum.ru
26.08.2024,
МТС приглашает школьников принять участие в конкурсе по созданию виртуальной одежды для персонажей виртуальных игр.
Принять участие в конкурсе можно с 1 сентября по 31 октября 2024 года. Для участия необходимо зарегистрировать на курс по цифровой моде на сайте Поколения М и выполнить финальное задание курса - создать виртуальную капсулу одежды на тему Мода будущего.
Коллекция должна состоять минимум из 3 элементов одежды: брюки, штаны или юбка; футболка, рубашка или лонг; свитшот или худи; платье или комбинезон; головной убор; аксессуар.
К участию принимаются графические материалы в формате «JPG», «GIF», «PNG», «TIF» или «BMP». Количество работ от одного конкурсанта - не ограничено.
Победитель получит возможность вместе с дизайнером Василием Волчком-Русаковичем доработать свой проект - создать совместную капсульную коллекцию, которая будет выпущена и будет продаваться во флагманских магазинах МТС.
«Сегодня возможности искусственного интеллекта широко применяются в проектировании игровых и виртуальных продуктов, и наша задача в рамках образовательного проекта «Поколение М» – познакомить ребят с технологичными инструментами, которые используют разработчики для решения этой задачи. А чтобы школьникам было по-настоящему интересно, мы решили обратиться к популярной теме моды – тут ребятам есть, где проявить свою креативность. Эксперты MTS AI знакомят слушателей курса по цифровой моде, в том числе, с технологией Phygital+, которая позволяет быстро создать качественную игру, включая дизайн игрового мира, предметы, аватары для виртуальной реальности при помощи искусственного интеллекта. Уроки короткие, но очень увлекательные, на практике показывают школьникам возможности цифровых технологий, и уверен, что многих ребят смогут замотивировать на дальнейшее обучение в области ИТ и цифрового дизайна», – говорит генеральный директор MTS AI Андрей Калинин.
Школьники, которые не владеют программами по моделированию одежды могут пройти образовательный курс на сайте проекта «Поколение М» и освоить технологии 3D-моделирования, виртуальную примерку одежды, узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна.
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теги: МТС конкурсы цифровая мода дизайн образование
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