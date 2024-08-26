Конкурсы: МТС приглашает школьников принять участие в конкурсе по созданию виртуальной одежды для персонажей виртуальных игр

MForum.ru

Конкурсы: МТС приглашает школьников принять участие в конкурсе по созданию виртуальной одежды для персонажей виртуальных игр

26.08.2024, MForum.ru

МТС приглашает школьников принять участие в конкурсе по созданию виртуальной одежды для персонажей виртуальных игр.

 


Принять участие в конкурсе можно с 1 сентября по 31 октября 2024 года. Для участия необходимо зарегистрировать на курс по цифровой моде на сайте Поколения М и выполнить финальное задание курса - создать виртуальную капсулу одежды на тему Мода будущего. 

Коллекция должна состоять минимум из 3 элементов одежды: брюки, штаны или юбка; футболка, рубашка или лонг; свитшот или худи; платье или комбинезон; головной убор; аксессуар.

К участию принимаются графические материалы в формате «JPG», «GIF», «PNG», «TIF» или «BMP». Количество работ от одного конкурсанта - не ограничено. 

Победитель получит возможность вместе с дизайнером Василием Волчком-Русаковичем доработать свой проект - создать совместную капсульную коллекцию, которая будет выпущена и будет продаваться во флагманских магазинах МТС. 

«Сегодня возможности искусственного интеллекта широко применяются в проектировании игровых и виртуальных продуктов, и наша задача в рамках образовательного проекта «Поколение М» – познакомить ребят с технологичными инструментами, которые используют разработчики для решения этой задачи. А чтобы школьникам было по-настоящему интересно, мы решили обратиться к популярной теме моды – тут ребятам есть, где проявить свою креативность. Эксперты MTS AI знакомят слушателей курса по цифровой моде, в том числе, с технологией Phygital+, которая позволяет быстро создать качественную игру, включая дизайн игрового мира, предметы, аватары для виртуальной реальности при помощи искусственного интеллекта. Уроки короткие, но очень увлекательные, на практике показывают школьникам возможности цифровых технологий, и уверен, что многих ребят смогут замотивировать на дальнейшее обучение в области ИТ и цифрового дизайна», – говорит генеральный директор MTS AI Андрей Калинин.

Школьники, которые не  владеют программами по моделированию одежды могут пройти образовательный курс на сайте проекта «Поколение М» и освоить технологии 3D-моделирования, виртуальную примерку одежды, узнают, как с помощью искусственного интеллекта МТС генерировать в нейросети различные элементы дизайна. 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС конкурсы цифровая мода дизайн образование 

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

25.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - еще 26 малых населенных пунктов получили связь и мобильный интернет / MForum.ru

26.12. [Новости компаний] 26ГГц n258 (n257 - 28ГГц) / MForum.ru

19.06. [Новости компаний] Образование. Кадры: МТС поможет НИУ ВШЭ готовить специалистов по машинному обучению / MForum.ru

07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ищет поставщиков телеком-оборудования / MForum.ru

29.03. [Новости компаний] Контактные центры: Билайн завоевал 4 награды международной программы CCGuru Awards | Хрустальная гарнитура / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

26.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto G45 в ярких цветах по доступной цене / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: POCO Pad 5G появился в Индии / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03t официально представлен на Филлипинах / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark Go 1 получил экран 120 Гц и чипсет Unsioc / MForum.ru

22.08. [Новинки] Xiaomi представила планшет Redmi Pad SE 8.7 на мировом рынке. Изначально новинка появилась в Индии. / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro представлены официально / MForum.ru

21.08. [Новинки] Анонсы: Представлены OnePlus Buds Pro 3 с двумя ЦАП, адаптивным ANC и настройкой Dynaudio / MForum.ru

21.08. [Новинки] Слухи: Snapdragon 7s Gen 3 получит гораздо более быстрые GPU и CPU / MForum.ru

20.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Snapdragon 8 Gen 4 / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Fold 2, V Flip 2 доступны для предварительного заказа перед анонсом / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Smart Band 9 теперь доступен в Европе / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Доступный смартфон Redmi A3x появился в Индии / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Представлены Moto Watch 120 с металлическим корпусом и AMOLED-дисплеем / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A80 5G появился в Нидерландах / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Pixel Buds Pro 2 на новом чипе Tensor A1 от Google представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel Watch 3 с Bluetooth LE Audio представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлены компактный Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Представлен тонкий Pixel 9 Pro Fold с обновленным шарниром / MForum.ru

14.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 9 с мощным процессором и обновленной камерой представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C63 5G на базе Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: