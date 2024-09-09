Образование. Конкурсы: МТС открыла прием заявок на участие в ИТ-чемпионате с призовым фондом 10 млн руб

MForum.ru
09.09.2024,
True Tech Champ - всероссийский чемпионат по алгоритмическому и робототехническому программированию. Финал пройдет в формате шоу-кодинга и гонки роботов, победителям обещаны призы до 4 млн руб. на команду.
Прием заявок - с 9 сентября до 12 октября, регистрация - на официальном сайте https://truetechchamp.ru
Чемпионат пройдет в несколько этапов. Участникам первого трека в ходе отборочных испытаний предстоит решить алгоритмические задачи онлайн, соревнуясь в индивидуальном зачете. Второй трек посвящен программированию роботов и будет интересен разработчикам С++, Go, Python, JS, Java, C#. Нужно будет просканировать виртуальный лабиринт, получить массив данных о расположении стен и создать алгоритм для самого быстрого поиска оптимального маршрута «робомыши».
Полуфинал и финал чемпионата пройдут в формате зрелищной гонки роботов на глазах у нескольких тысяч офлайн и десятков тысяч онлайн-зрителей на площадке МТС Live Холл в Москве 8 ноября. Команды полуфиналистов будут писать алгоритмический код для робота, чтобы быстрее пройти масштабные лабиринты. В финальные шоу-матчи выйдут девять команд, для них создадут секретные «ловушки» со спецэффектами: роботам участников нужно будет на скорость найти выход и не попасть в тупик.
Победители True Tech Champ получат призы и денежные награды. Финалисты алгоритмического трека: 1 млн рублей за первое место, по 500 тыс. рублей за два вторых места и по 250 тыс. рублей за три третьих места. Команда победителей трека по программированию роботов получит 4 млн рублей, обладатели второго места – 2,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.
Гостей мероприятия на площадке ждет целая серия «айтивностей»: мастер-класс по пайке плат, сборка креативных роботов, веб-серфинг, экстремальный кодинг, скалодром с генерацией маршрутов, сбор серверов и гадание по строчкам кода. Также все желающие смогут почувствовать себя на месте финалистов чемпионата – попробовать пройти лабиринт роботом-мышью. Для посетителей будет открыт лекторий, стилизованный под гараж, где можно поучаствовать в код-поединке с победителями True Tech Champ, пройти воркшопы и игры от HR-команды экосистемы, стать зрителями шоу-баттла «Плохие прогерские шутки» и многое другое. На главной сцене перед гостями c докладами на самые актуальные темы в ИТ выступят ведущие эксперты МТС и других крупных компаний, а вечером всех ждет концертная программа с участием популярных артистов.
В 2023 году в True Tech приняли более 8 тысяч человек, среди финалистов были победители многочисленных соревнований и члены сборной России по программированию. Олимпиада была признана лучшим гибридным событием года по версии ежегодной национальной премии «Событие года».
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теги: образование конкурсы айти ай-ти информационные технологии МТС
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