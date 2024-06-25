Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - еще 26 малых населенных пунктов получили связь и мобильный интернет

MForum.ru
25.06.2024,
Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках с населением от 100 до 450 человек. Для этого оператор провел масштабные работы, обеспечив LTE-доступ еще для более, чем 6 тысяч жителей в 17 районах Красноярского края. Лидеры по количеству населенных пунктов: Абанский, Большеулуйский, Курагинский, Ужурский, Шушенский и Партизанский районы. Еще 12 локаций расположены в Иланском, Новоселовском, Нижнеингашском, Большемуртинском и других районах края.
Цифровой апгрейд получили жители нескольких старинных сибирских сел, история которых насчитывает более 150 лет. Одним из таких поселений стало село Амонаш, основанное еще в начале 18 века. Происхождение названия села, где по последним данным проживает порядка 200 человек, некоторые краеведы связывают с тубинским князем Амонашем, который не смог выстоять в битве с пришедшими на эти земли казаками. В другой старинной деревне — Мачино Абанского района — еще в 1858 году имелось 6 казенных дворов и 20 жителей, которые занимались сельским хозяйством. Более полутора века спустя здесь живут и трудятся около 200 человек.
Самым малочисленным из населённых пунктов, где появилась связь и мобильный интернет от МТС, оказалось село Симоново Большеулуйского района, здесь проживает около ста человек. Cело состоит из шести улиц: есть школа, ФАП и клуб, где сельчане отмечают праздники, организуют конкурсы и квесты.
«Мы продолжаем расширять и модернизировать сеть в Красноярском крае — не только в городах, но и в сельской местности. Каждый житель региона должен иметь возможность позвонить и выйти в интернет, а в северных районах края это и вовсе вопрос безопасности. В конце прошлого года доступ к сети получили жители 89 малонаселенных деревень в 33 районах Красноярского края, а в этот раз мы присоединили 26 населенных пунктов, в каждом из которых проживают не более 450 человек. Мы продолжим работать над качеством связи в сельских территориях и закрывать „белые пятна“, чтобы жители имели равный доступ к цифровым технологиям», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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теги: МТС развитие сетей Красноярский край
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