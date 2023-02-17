Биометрия: На горнолыжный подъемник по биометрии лица

17.02.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что внедренный на горнолыжном курорте Шерегеш сервис Face Pass от VisionLabs стал победителем всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2023 в номинации "Цифровые услуги". Сервис позволяет проходить на горнолыжную трассу без дополнительных документов - по биометрии лица.

Премию вручают компаниям, которые внедряют в бизнес новые технологии.

В основе Face Pass - платформа компьютерного зрения LUNA Platform от VisionLabs (входит в экосистему МТС). Система распознает человека даже в экипировке, когда большая часть лица закрыта. Например, для посетителей с горнолыжной маской, поднятой на лоб и в балаклаве, вероятность того, что система не сможет их распознать - всего около 1%.

Как воспользоваться?

Нужно сказать мобильное приложение курорта, подключить функцию оплаты по лицу, сделать селфи и отправить его в систему. После завершения регистрации система сможет распознавать лицо и, при необходимости, списывать средства со счета.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС биометрия VisionLabs LUNA Platform

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