Биометрия: На горнолыжный подъемник по биометрии лица

MForum.ru
17.02.2023,
МТС сообщает, что внедренный на горнолыжном курорте Шерегеш сервис Face Pass от VisionLabs стал победителем всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2023 в номинации "Цифровые услуги". Сервис позволяет проходить на горнолыжную трассу без дополнительных документов - по биометрии лица.
Премию вручают компаниям, которые внедряют в бизнес новые технологии.
В основе Face Pass - платформа компьютерного зрения LUNA Platform от VisionLabs (входит в экосистему МТС). Система распознает человека даже в экипировке, когда большая часть лица закрыта. Например, для посетителей с горнолыжной маской, поднятой на лоб и в балаклаве, вероятность того, что система не сможет их распознать - всего около 1%.
Как воспользоваться?
Нужно сказать мобильное приложение курорта, подключить функцию оплаты по лицу, сделать селфи и отправить его в систему. После завершения регистрации система сможет распознавать лицо и, при необходимости, списывать средства со счета.
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теги: МТС биометрия VisionLabs LUNA Platform
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