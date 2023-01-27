Биометрия: Масштабное внедрение распознавания лиц по биометрии в розницу МТС отметили в конкурсе Global CIO

27.01.2023, MForum.ru

У компании VisionLabs сравнительно давно есть платформа компьютерного зрения LUNA, которую компания разрабатывала специально в интересах розницы. На базе этой платформы реализовано также биометрическое решение аутентификации по лицам.

В МТС платформу заметили и сделали совместный проект - внедрили автоматическую аутентификацию по лицам в свою розницу, раскатав систему на 3500 салонов! Что позволяет обслуживать распознанных без паспорта. Удобно? Удобно. Про другие аспекты умолчу, т.к. уже высказывался.

Принцип добровольности сбора и использования биометрических данных МТС соблюдает - клиент, желающий в дальнейшем обходиться без предъявления паспорта, должен дать письменное согласие и сфотографироваться в салоне МТС. И всё, с этого момента ИТ-система любого из 3500 салонов будет его узнавать, предъявление паспорта более не понадобится.

«Премия профессионального сообщества ИТ-директоров России — серьезное признание технологических достижений Группы компаний МТС. Мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в коммерческие решения биометрии и видеоаналитики для комфорта и безопасности наших клиентов. Успешный запуск и масштабирование собственной платформы биометрической идентификации в нашей рознице с использованием технологии компьютерного зрения от VisionLabs – важный этап в создании надежной системы идентификации клиентов в рамках экосистемных сервисов МТС», — отметила вице-президент по клиентскому опыту и сервису МТС Татьяна Мудрецова.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС биометрия