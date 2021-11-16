Айти: МТС внедрила биометрическую систему контроля доступа на складе в Ростове-на-Дону

16.11.2021, MForum.ru

Систему внедрили на входе в оптово-розничный склад компании RUNA TEX. Терминал обеспечивает быстрый и бесконтактный контроль права доступа на территорию. В базе данных системы могут храниться данные до 6 тысяч лиц.

Это не первый проект МТС в области биометрии, весной была внедрена система безопасности на основе биометрии в кадетской школе ДГТУ.

Для персонала новая система контроля доступа удобнее прежней, не нужны более карточки-пропуска, которые ломались и терялись, которые многие иногда забывали взять с собой из дома. Скорее всего, такие системы будут постепенно все чаще встречаться на предприятиях.

«В России биометрические системы пользуются наибольшей популярностью в ритейле, сфере услуг. Также значительную долю занимают производственные и медицинские предприятия. В последние годы их активно начали применять финансовые и учебные учреждения. К примеру, весной МТС внедрила интеллектуальную систему безопасности в кадетской школе ДГТУ, которая ведет контроль за посетителями и помогает повысить уровень безопасности детей и преподавателей. Растущая популярность биометрии объясняется легкостью использования и надежностью», — комментирует директор компании МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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