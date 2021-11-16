Айти: МТС внедрила биометрическую систему контроля доступа на складе в Ростове-на-Дону

MForum.ru
16.11.2021,
Систему внедрили на входе в оптово-розничный склад компании RUNA TEX. Терминал обеспечивает быстрый и бесконтактный контроль права доступа на территорию. В базе данных системы могут храниться данные до 6 тысяч лиц.
«В России биометрические системы пользуются наибольшей популярностью в ритейле, сфере услуг. Также значительную долю занимают производственные и медицинские предприятия. В последние годы их активно начали применять финансовые и учебные учреждения. К примеру, весной МТС внедрила интеллектуальную систему безопасности в кадетской школе ДГТУ, которая ведет контроль за посетителями и помогает повысить уровень безопасности детей и преподавателей. Растущая популярность биометрии объясняется легкостью использования и надежностью», — комментирует директор компании МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.
--
теги: МТС биометрия айти доступ по биометрии биометричееский контроль доступа
--
Публикации по теме:
15.11. [Новости компаний] Айти: МТС и BI.ZONE предлагают взять под защиту от кибератак веб-приложения российских компаний / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Тарифы: МТС старается нарастить абонбазу, предлагая новый тариф - Smart для своих. Новогодний / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] Инвестиции: МТС понравилось инвестировать в экосистему - еще 1 млрд руб! / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] 5G: Ericsson Spectrum Sharing, ESS, - чудеса без иллюзий / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] BigData: Ростовский сезон: Исследование МТС - кто из молодежи предпочитает отдыхать на Дону? / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru