Биометрия: ЕБС расширили сферу применения - очередной подарок Ростелекому от государства

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Биометрия: ЕБС расширили сферу применения - очередной подарок Ростелекому от государства

28.12.2020, MForum.ru

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В Совете Федерации одобрили расширение сфер применения ЕБС - Единой биометрической системы, единственным оператором которой является Ростелеком. В частности, наличие данных одновременно в ЕБС и в ЕСИА (более известной как Госуслуги), позволит получать услуги без предъявления паспорта.

Сегодня сдать данные в ЕБС можно в любом из 13300 отделений 231 банка, расположенных в 95% населенных пунктов России. Вскоре к этому добавится возможность сдать данные в ЕБС в МФЦ.

Ростелеком запустил ЕБС в июне 2018 года. Первоначально за счет идентификации через эту систему граждане получили возможность открывать счета, вклады и брать кредиты. Сегодня такие услуги предоставляет уже 11 банков, включая, например, ВТБ и Тинькофф, Совкомбанк и другие.

В 2020 году расширялся набор услуг, доступных с помощью ЕБС, в частности, добавились сервисы удаленной идентификации. Число скачиваний приложения Биометрия от Ростелекома превысило 250 тысяч.

В феврале 2020 года запущен пилотный проект по биометрической оплате в сети кофеен Coffee Bean. Весной 2020 года Ростелеком организовал показ цифровой платформы для проведения экзаменов в дистанционном формате с применением ЕБС. В июле 2020 года организована возможность прохода с помощью биометрической идентификации в здание правительственного комплекса IQ-квартал в Москве-сети. В октябре 2020 года запущено облачное решение "информационной безопасности", которым могут пользоваться банки и другие организации, подключенные к ЕБС.

Сейчас Ростелекома обеспечивает дистанционное подписание договоров с абонентами мобильной связи. При этом другим операторам не позволяют использовать разработанные ими собственные системы биометрической идентификации. Выглядит это все антиконкурентно, создается впечатление, что государство хотело бы, чтобы обслуживание всех граждан шло бы только через ЕБС и ЕСИА.

У Ростелекома есть проекты по биометрическому проходу на стадионы, тестируются сервисы для дистанционных каналов обслуживания клиентов Ак Барс Банка, оплаты в вендинговых автоматах, в транспорте. Готовится к запуску совместный проект с банком ВТБ по биоэквайрингу в сети гипермаркетов Лента, сервисы для нотариусов и судопроизводства, а также другие проекты.

Новый законопроект предусматривает возможности дистанционного заключения договоров связи с использованием ЕБС и Госуслуг, совершения различных операций и сделок в финансовом секторе, получения госуслуг в МФС по "биометрии". Без посещения удостоверяющего центра можно будет получить квалифицированную электронную подпись. Это позволит перевести в онлайн много госуслуг, которые ранее не работали без личной подписи или флэшки с ключом.

Совместно с Федеральной нотариальной палатой прорабатывается механизм идентификации клиентов с использованием ЕБС при личном присутствии. Реализован пилотный проект по идентификации граждан для дистанционного участия в судебных заседаниях по видеосвязи.

В целом использование биометрической идентификации - направление прогрессивное. Но, как и всегда, на этом рынке желательно сохранить конкуренцию. В частности, неправильно, если конкурирующие на рынке телекома операторы должны будут платить одному из конкурентов за обязательное использование той или иной его услуги.

Кроме того, биометрическая идентификация не дает 100% гарантии правильной идентификации клиента. Что делать с ситуациями, когда злоумышленник будет опознан как клиент и сможет получить доступ к его деньгам, телефонному номеру или каким-либо видам собственности? Пока что процесс биометрической идентификации сырой и относиться к нему следует соответственно, с осторожностью. Не стоит спешить с массовым переходом к этим способам, по крайней мере, когда речь идет о чем-то более серьезном, чем проход в фитнесс-центр. Необходимо подтягивать, как юридическое обеспечение, так и технологии. В частности, следует в обязательном порядке использовать не только распознавание лица, но совокупность биометрических данных - одновременно также проверять отпечатки пальцев, голос, возможно даже скан радужки глаза.

Удобство пользования биометрией в этом случае уменьшится, зато вырастет надежность, по-сравнению даже с использованием бумажного паспорта. В случаях, когда речь идет, например, о крупных займах, продаже или покупке квартиры и т.п. операциях, вполне уместно требовать именно таких, комплексных видов аутентификации.

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теги: биометрия аутентификация услуги Ростелеком

© Алексей Бойко, MForum.ru

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