Биометрия: «Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

MForum.ru

Биометрия: «Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы

07.06.2017, MForum.ru

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«Ростелеком» станет оператором Национальной биометрической платформы (далее - НБП) для реализации пилотного проекта Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации. Этот проект позволит банкам осуществлять биометрическую идентификацию клиентов-физических лиц с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» (далее – ЕСИА) для дистанционного открытия счетов и оказания иных банковских услуг.

На текущий момент согласно действующему законодательству первичное открытие счета для физического лица возможно только при его личном присутствии в отделении банка. Реализация этого проекта позволит банкам идентифицировать клиентов с использованием ЕСИА, в том числе на основе биометрических персональных данных, для открытия счетов без их личного присутствия.

Технологическим партнером и разработчиком проекта выступает «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома». Обладая большим опытом работы с информационными системами электронного правительства, «РТ Лабс» займется созданием специализированных информационно-технологических элементов, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление и проверку соответствия биометрических персональных данных НБП, и её интеграцией с инфраструктурой электронного правительства.

Платформа будет размещена в облачной защищенной инфраструктуре «Ростелекома», к которой получат доступ банки через специальные каналы связи Системы межведомственного электронного взаимодействия - СМЭВ.

Для решения этой задачи Центральный банк Российской Федерации определит перечень кредитных организаций – участников пилотного проекта.

Клиентам банков для получения удаленной идентификации с использованием ЕСИА и НБП будет необходимо один раз лично прийти в отделение банка и пройти идентификацию, в том числе, биометрическую. После создания «цифрового профиля клиента» они получат возможность удаленно открывать счета и совершать иные финансовые операции в любом банке без личного присутствия.

«Компания «Ростелеком» сделала еще один важный шаг для построения цифровой экономики Российской Федерации. Он позволит гражданам нашей страны получать дистанционные услуги, которые ранее не были доступны в силу законодательных ограничений. Важно отметить, что развитие цифровых платформ и сервисов помогут людям с ограниченными возможностями и людям, проживающим в труднодоступных регионах нашей страны, получать услуги наравне с жителями мегаполисов», - заявил директор программ центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» Иван Беров.

«РТ Лабс» является центром компетенций в области разработки и сопровождения высоконагруженных информационных систем электронного правительства. Создаваемая биометрическая платформа станет его дополнением и откроет новые возможности для бизнеса, в числе которых минимизация рисков мошенничества при совершении дистанционных операций. В перспективе, применение платформы станет возможным не только для кредитных учреждений, но и для предприятий других секторов экономики», - отметил Генеральный директор АО «РТ Лабс» Михаил Бондаренко.

В качестве используемых биометрических параметров в период проведения пилота планируется использовать изображения лица и/или записи голоса. В дальнейшем список биометрических параметров может быть расширен (радужная оболочка глаза, рисунок вен ладони или отпечаток пальца), что повысит удобство использования БП в различных жизненных ситуациях.

О ЕСИА

ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), созданная «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России 5 лет назад, сегодня превратилась в крупную самостоятельную информационную систему, единое «окно» доступа граждан, бизнеса и представителей исполнительной власти в инфраструктуру электронного правительства, а также в другие информационные системы, подключенные к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

С помощью ЕСИА около 3 тысяч пользователей в минуту заходят на федеральный и региональные порталы госуслуг, сайты «Российской общественной инициативы» (РОИ), Росреестра, Федеральной налоговой службы и Пенсионного Фонда, подключаются к Wi-Fi в московском метро. Если в начале 2014 года к ЕСИА было подключено около 170 информационных систем, то по данным на ноябрь 2016 года - уже порядка 1000 участников.

Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором ее системы является Минкомсвязи России, ее развитием в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 гг.)» в качестве единственного исполнителя занимается ПАО «Ростелеком». АО «РТ Лабс» выступает основным поставщиком услуг «Ростелекома» по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства.

© , пресс-релиз Ростелеком, MForum.ru

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