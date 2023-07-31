Биометрия: Решение VisionLabs OneShot Liveness проверили на практике

MForum.ru
31.07.2023,
Речь идет о решении для защиты биометрических систем - OneShot Liveness, разработанном в VisionLabs. Как и следует из названия решения, достаточно одного кадра, чтобы определить, находится ли перед камерой живой человек, а не его имитация, будь то распечатанное фото, изображение на экране или маска. Время работы алгоритма OneShot Liveness - доли секунды.
Это существенное отличие системы VisionLabs от других решений, доступных на рынке, которые как правило основаны на других принципах и требуют, чтобы человек перед камерой предпринял какие-то действия - улыбнулся, моргнул, повернул голову и т.п. Более того, некоторые решения требуют для работы не фото, а видеопотока, используют ИК-камеры и камеры глубины.
Решение OneShot Liveness работает с обычными камерами RGB, причем практически мгновенно, пользователю достаточно взглянут в камеру и система определит - живой ли это человек и стоит ли доверять процессу его идентификации биометрической системой.
По задумке разработчиков, использование этой системы повысит безопасность таких услуг, как "оплата лицом", авторизация в банковских сервисах и т.п.
Поводом поговорить об этом решении стало то, что ее надежность подтвердило тестирование компанией iBeta на соответствие стандарту ISO 30107-3 (Level 1 и Level 2). В рамках тестирования было предпринято более 3300 попыток взломать OneShotLiveness. Успешных среди них не было. Решение справляется силиконовыми и латексными масками, масками, распечатанными на 3D-принтере, фотографиями и видео на экранах с разрешением 4К.
Столь необычно высокий уровень защиты достигается за счет объемного и диверсифицированного датасета, который создали в VisionLabs.
Решение OneShot Liveness не только успешно прошло тестирование, оно также апробировано "Почта Банком", который использует его в 26 точках обслуживания для исключения подмен изображений при оформлении кредитных заявок. Задействовано решение таки и в бизнес-процессах ряда крупных российских банков.
«Команда исследователей VisionLabs постоянно занимается улучшением и развитием наших технологий. Нам важно, чтобы продукты компании соответствовали мировым стандартам и отвечали актуальным запросам наших клиентов. Технология Liveness, работающая по одному кадру и противостоящая даже самым сложным атакам, — это новый отраслевой стандарт, необходимый для разработки современных сервисов», — рассказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.
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теги: биометрия айти решения VisionLabs
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