IT. Встречи: МТС проведет встречу по работе с внешними данными - IDENTITY DAY

07.11.2023, MForum.ru

Конференция МТС Identity Day пройдет 16 ноября 2023 в Москве. Участвовать будут эксперты в области работы с внешними данными и борьбы с мошенничеством.

Основные темы:

🔹 Идентификация как маркетинговый инструмент – расширяем воронку, улучшая клиентский опыт;

🔹 Единый ID или конкуренция за кнопку на витрине;

🔹 Идентификация по 115-ФЗ: основные вызовы, технологические решения, успешные кейсы;

🔹 Аутентификация и антифрод в одном пакете на технологиях телекома;

🔹 Биометрия – опыт МТС и перспективы в рамках применения 572-ФЗ;

🔹 Проблемы идентификации на современном этапе;

🔹 Фрод в процессе онбординга и транзакционный фрод;

🔹 Кросс-идентификация: одновременное использование ID различных информационных систем.

Среди спикеров конференции представители таких компаний, как Альфа-банк, VK, Qiwi, Авито и многие другие.

Подробнее - по ссылке identity.mts.ru.

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теги: МТС встречи айти

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