МТC стала акционером компании SWiP – разработчика платформы платежей по биометрии

22 января 2020, пресс-релиз МТС через MForum.ru.

22 января 2020 г., Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет об инвестициях в компанию Swipglobal Ltd (Кипр), владеющей 100% ООО «Умный кошелек» (торговая марка SWiP), разработчика платформы для платежей по биометрии лица и программ лояльности в ритейле. Сделка нацелена на дальнейшее развитие бизнеса SWiP в России. Доля МТС в капитале Swipglobal Ltd составит 15%.

Компания SWiP разработала и активно внедряет платформу сервисов для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду с автоматическим распознаванием клиента в программах лояльности и одновременным учетом скидок, бонусов и баллов в момент оплаты. В связке с POS-системой и CRM ритейлера сервис исключает наличие у клиента банковской карты и карт лояльности, ускоряя обслуживание покупателя на кассе. Отказ от пластиковых карт лояльности, электронных карт в смартфоне и диктовки кассиру номера телефона увеличивает число идентифицированных чеков и делает процесс покупки быстрым, комфортным и безопасным для клиента.

«Распознавание по биометрическим данным является финальной стадией развития технологий идентификации личности. Переход от физических носителей – пластиковых карт к биометрическому профилю в оффлайн и онлайн каналах повысит безопасность транзакций, а также сделает данные о покупках прозрачными и привязанными к конкретному человеку, – отметил вице-президент МТС по стратегии и развитию Александр Горбунов. – Сделка поможет усилить экспертизу МТС в биометрии и создать новые решения для партнеров экосистемы МТС, обогащенные big data. Мы окажем компании SWiP поддержку в продвижении биометрической платформы на рынок и запуске новых уникальных продуктов для бизнеса».

«Биометрия как новый способ идентификации в платежах активно развивается во всем мире. Подобные технологии помогают бизнесу решать насущные задачи - улучшать клиентский опыт, оптимизировать расходы, а в перспективе - открывать продажу в каналах самообслуживания и в удаленных каналах тех товаров и услуг, которые ранее требовали обязательного подтверждения возраста клиента с предоставлением документов, – отметил генеральный директор SWiP Анатолий Райхерт. – Для SWiP партнёрство с МТС - это возможность расширить возможности платформы и предложить рынку самые передовые продукты, обогащенные знаниями МТС о своих клиентах».

MTS Invests in SWiP Retail Biometric Platform

January 22, 2019, MOSCOW, Russia — MTS (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), Russia’s leading telecommunications operator and digital services provider, announces a cash-in investment to support the further development of SWiP, a leading digital platform for Russian retailers that leverages facial recognition technology for payment and loyalty program verification. As a result of the investment, MTS will own a 15% stake in Swipglobal Ltd (Cyprus), the sole owner of LLC “Umny Koshelok” (Smart Wallet), which operates in Russia under the SWiP brand.

SWiP is an acclaimed regional developer of digital solutions that enable brick-and-mortar transactions via biometric facial recognition and QR codes. The platform can also integrate with retail POS and CRM systems to quickly identify customers and automatically offer them discounts, bonuses, and rewards. And by eliminating the need for customers to present a bank or loyalty card, the system delivers better business outcomes by increasing transaction turnover and enhancing client ID, while simultaneously improving the customer experience by making purchases faster, simpler, and more secure.

“The advent of biometrics is the final stage in the development of personal identification technology. Switching from physical tokens such as plastic cards to a verified biometric profile not only improves security for on- and offline purchases, it also enhances transparency and ensures each transaction is clearly associated with a physical person,” commented Alexander Gorbunov, MTS Vice President for Strategy. “This deal will help MTS strengthen our expertise in biometrics and develop new solutions leveraging big data within our digital ecosystem. We are committed to helping SWiP promote their platform, as well as develop and market new, differentiated products for retail businesses.”

“As a fundamentally new method for identity verification, biometric systems are being rapidly rolled out in markets around the world. They enable businesses to solve a number of pressing issues to improve the customer experience while simultaneously cutting costs. And in the future, they promise to open new self-service sales channels — potentially even for goods that require age verification at checkout,” commented SWiP CEO Anatolii Raikhert. “For SWiP, partnering with MTS is an opportunity to expand our platform’s capabilities and bring to market new advanced products that leverage MTS’s deep customer insight.”

