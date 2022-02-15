Микроэлектроника: Intel приобретет израильскую Tower Semiconductor за $5,4 млрд

15.02.2022, MForum.ru

Эта покупка должна усилить возможности контрактного производства Intel. Компания не раз заявляла о планах стать серьезным участником глобального рынка контрактного производства. К возможностям Intel в области производства высокотехнологичных узлов и массового производства, покупка Tower Semiconductors призвана добавить возможности работы со специальными технологиями и клиенториентированность Tower Semiconductors.

Покупая компанию Tower Semiconductors, в Intel рассчитывают в частности на возможность доступа к ее клиентам.

У Tower Semiconductors есть наработки в области радиочастотных (RF), силовых, кремний-германиевых (SiGe) и промышленных сенсоров, партнерские договоры в области автоматизации проектирования (EDA) и внедрения IP-технологий. Также у предприятия есть контрактное производство, работающее с клиентами из разных стран мира.

Tower Semiconductor владеет двумя производственными предприятиями в Израиле (150 мм и 200 мм), двумя в США (200 мм), тремя предприятиями в Японии (два 200 мм и одно 300 мм), которыми она владеет в виде 51% акций TPSCo. Также, совместно с ST Microelectronics, компания создает 300-миллиметровое производственное предприятие в Италии.

Суммарная производственная мощность компании - более 2 млн пластин в год. Отмечается также качественный онлайн-магазин компании и портал поддержки клиентов.

пресс-релиз, англ.

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теги: микроэлектроника покупка активов Intel