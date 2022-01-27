Покупка активов: МегаФон приобрел 50% АО "Квантера"

27.01.2022, MForum.ru

МегаФон и фонд Quantum-A создают совместное предприятие, в которое войдут активы и ряд команд фонда Quantum-A. 50% будет принадлежать компании МегаЛабс, еще 50% получит фонд Quantum-A. Сделка была заключена в конце 2021 года.

«Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов – один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции МегаЛабса в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

В новой компании МегаФон будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а Квантера станет разработчиком решений по заказу МегаФона.

Фонд Quantum-A - один из ключевых партнеров, который занимается разработкой цифровых решений МегаФон. Среди реализованных проектов - группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие.

Фонд развивает для МегаФона ряд технологических продуктов в области AI и ML по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения (CPaaS). В периметр совместного предприятия будут включены проекты, уже разработанные специально для МегаФона. Для расширения компетенций своих команд фонд Quantum-A активно инвестирует в технологический сектор России – среди последних его проектов поддержка компаний «Бери Заряд», «Умназия», «Академия Перемен», «Деньги Вперед», NFWare и Zigmund.Online.

пресс-релиз компании МегаФон

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