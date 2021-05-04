Частоты: Об одобрении ФАС соглашения по построению сетей 5G

MForum.ru
04.05.2021,
Сегодня ФАС выпустила сообщение, которое отчего-то изрядно вметнуло тину в уютном болотце российского телекома.
Процитирую пару ключевых абзацев:
"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G.
Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи".
Почему-то некоторые решили, впрочем, текст действительно мог натолкнуть на такие мысли, что речь идет о пресловутом "СП-колхозе", куда всем ключевым российским телеком-операторам предлагается записаться для того, чтобы:
а) либо получить уже наконец частотные назначения, которые позволят им строить 5G в России - версия, которой придерживаются операторы
б) стать участниками единого инфраструктурного оператора, которому дадут некоторые частоты, прежде всего, частоты 4,8-4,99 ГГц, чтобы этот оператор строил 5G в России.
Сообщение ФАС выше, насколько я понимаю, не имеет отношения к "СП-колхозу". Это другое СП, созданное членами клуба под названием "у нас было немножечко частот 3.4-3.8 ГГц и теперь мы не хотим их лишиться, хотя действие соответствующих лицензий уже завершилось".
Да, действительно, такие операторы есть. Когда-то они приобретали "активы", которые в свое время (давным-давно) успели получить полоски в диапазоне 3.4-3.8 ГГц под почившую в бозе технологию Wi-MAX. Кто-то даже покупал эти активы практически только из-за данных частотных назначений, и, практически все, в цене актива платили за эти частоты.
С тех пор прошло много времени. Срок действия выданных ранее лицензий в этом году завершился, и, как, в общем-то, можно было ожидать с учетом позиции военных, лицензии продлевать никто не стал, что, в общем-то означает убытки для операторов, которые исправно платили вначале за соответствующие активы (Неоспринт, Голден Телеком, Фрэштел и т.п.), которые теперь обратились в тыкву.
Пострадавшие объединяются в СП (другое СП, не СП-колхоз, хотя и это СП - своего рода колхоз) в пустой (уверен!) надежде на то, что если они будут действовать как единое целое, то есть как этакие "обманутые дольщики", да еще попросят именно то, что сказано в формулировке - "равный доступ к радиочастотам для всех участников рынка", то наше доброе государство растрогается и немедленно продлит действие частотных лицензий, под обязательство колхозников расшарить эти жалкие крохи диапазона 3.4-3.8 ГГц для использования всеми желающими.
Стоит ли говорить, что я уверен в том, что это "пустые хлопоты в казенном доме", как подтвердит любая опытная телеком-гадалка?
Так что желающие могут и далее обсуждать тонкости состава участников или мечтать взглянуть на текст документа, мне вся эта суета не слишком интересна. Срок действия ранее выданных лицензий завершился, все свободны, разойдитесь...
Существенно лишь то, что пока что мы не видели никаких признаков того, что позиция silovikoff по вопросу диапазона 3.4-3.8 ГГц в России хоть как-то изменилась. И пока так и будет, российский бронепоезд 5G будет оставаться не только на "запасном пути", но и вовсе виртуальным. И кроме известных тестов 5G - скромных у одних операторов и более активных и масштабных у других, ничего другого не делалось и не делается. Увы, таковы реалии нашей страны в начале двадцатых годов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.
теги: телеком регулирование частоты Вымпелком ФАС 3.4-3.8 ГГц
Публикации по теме:
09.03. [Новости компаний] 5G: ГКРЧ обсудит судьбу частот 3.5 ГГц в марте 2021 года, но комплексных решений не ждите / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Частоты: Очередной ожидаемый отказ в частотах 5G 3.4-3.6 ГГц готовят в ГКРЧ / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] 5G: В Швеции запретили закупать оборудование 5G у Huawei и ZTE / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] 5G: 5G в миллиметрах хотят разрешить строить только на несуществующем оборудовании / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] 5G: В НИИР протестируют работу радиоинтерфейса 5G в диапазонах 4G / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Realme Watch 2 представлены официально / MForum.ru
30.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M42 5G на Snapdragon 750G представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K40 Gaming Enhaced Edition представлен официально / MForum.ru
28.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V21, V21 5G и V21e представлены официально / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 10S можно будет купить за 15 342 рубля / MForum.ru
27.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Honor 50 Pro+ / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 и Q3i – бюджетные смартфоны с 5G / MForum.ru
23.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q3 Pro на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Realme 8 5G получил Dimensity 700 и экран 90 Гц / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 5T Active представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Представлены iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G60 и G40 Fusion с емкими АКБ и экранами 120 Гц представлены официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A22 засветился на рендерах / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 появился в России / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Meizu тоже готовит компактный смартфон / MForum.ru
19.04. [Новинки] Слухи: Появились подробности об ASUS Zenfone 8 mini / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L представлены официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru