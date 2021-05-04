Частоты: Об одобрении ФАС соглашения по построению сетей 5G

04.05.2021, MForum.ru

Сегодня ФАС выпустила сообщение, которое отчего-то изрядно вметнуло тину в уютном болотце российского телекома.

Процитирую пару ключевых абзацев:

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «МегаФон» о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G.

Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи".

Почему-то некоторые решили, впрочем, текст действительно мог натолкнуть на такие мысли, что речь идет о пресловутом "СП-колхозе", куда всем ключевым российским телеком-операторам предлагается записаться для того, чтобы:

а) либо получить уже наконец частотные назначения, которые позволят им строить 5G в России - версия, которой придерживаются операторы

б) стать участниками единого инфраструктурного оператора, которому дадут некоторые частоты, прежде всего, частоты 4,8-4,99 ГГц, чтобы этот оператор строил 5G в России.

Сообщение ФАС выше, насколько я понимаю, не имеет отношения к "СП-колхозу". Это другое СП, созданное членами клуба под названием "у нас было немножечко частот 3.4-3.8 ГГц и теперь мы не хотим их лишиться, хотя действие соответствующих лицензий уже завершилось".

Да, действительно, такие операторы есть. Когда-то они приобретали "активы", которые в свое время (давным-давно) успели получить полоски в диапазоне 3.4-3.8 ГГц под почившую в бозе технологию Wi-MAX. Кто-то даже покупал эти активы практически только из-за данных частотных назначений, и, практически все, в цене актива платили за эти частоты.

С тех пор прошло много времени. Срок действия выданных ранее лицензий в этом году завершился, и, как, в общем-то, можно было ожидать с учетом позиции военных, лицензии продлевать никто не стал, что, в общем-то означает убытки для операторов, которые исправно платили вначале за соответствующие активы (Неоспринт, Голден Телеком, Фрэштел и т.п.), которые теперь обратились в тыкву.

Пострадавшие объединяются в СП (другое СП, не СП-колхоз, хотя и это СП - своего рода колхоз) в пустой (уверен!) надежде на то, что если они будут действовать как единое целое, то есть как этакие "обманутые дольщики", да еще попросят именно то, что сказано в формулировке - "равный доступ к радиочастотам для всех участников рынка", то наше доброе государство растрогается и немедленно продлит действие частотных лицензий, под обязательство колхозников расшарить эти жалкие крохи диапазона 3.4-3.8 ГГц для использования всеми желающими.

Стоит ли говорить, что я уверен в том, что это "пустые хлопоты в казенном доме", как подтвердит любая опытная телеком-гадалка?

Так что желающие могут и далее обсуждать тонкости состава участников или мечтать взглянуть на текст документа, мне вся эта суета не слишком интересна. Срок действия ранее выданных лицензий завершился, все свободны, разойдитесь...

Существенно лишь то, что пока что мы не видели никаких признаков того, что позиция silovikoff по вопросу диапазона 3.4-3.8 ГГц в России хоть как-то изменилась. И пока так и будет, российский бронепоезд 5G будет оставаться не только на "запасном пути", но и вовсе виртуальным. И кроме известных тестов 5G - скромных у одних операторов и более активных и масштабных у других, ничего другого не делалось и не делается. Увы, таковы реалии нашей страны в начале двадцатых годов.

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теги: телеком регулирование частоты Вымпелком ФАС 3.4-3.8 ГГц