5G: В Индии телеком-операторам продадут еще 687 МГц для сетей 5G с прицелом и на 6G

MForum.ru
23.01.2025,
Ранее в январе 2025 года правительство Индии одобрило идею перераспределения частот с гибридной полосой 687 МГц операторам 5G. Впоследствии ети частоты они смогут использовать эти частоты и для 6G.
Частоты в рамках этой программы будут выкуплены у различных министерств, прежде всего у Министерства обороны, Индийской организации космических исследований (ISRO) и Министерства информации и вещания. Из 687 МГц 382 МГц будут освобождены немедленно.
📌 Алексей Бойко, @abloud62: Еще одно грамотное и своевременное решение (как и китайское решение о разрешении на рефарминг под 5G всех частот 2G/3G/4G), которое мне хотелось бы видеть в нашей стране, но, увы, видим его в Индии.
Эти частоты примерной стоимостью около 2 трлн индийских рупий ($23,16 млрд) планируется выставить на аукцион, чтобы их смогли купить поставщики телеком-услуг. Решение отвечает потребности индийских телеком-операторов в дополнительных частотах для развития услуг 5G и 6G. Хотя пока что не ясно, в каких частотных диапазонах расположатся частоты объемом 687 МГц, ожидается, что значительная часть этих частот придется на диапазон 6ГГц. Не самый идеальный диапазон для обеспечения покрытия, но пропускную способность в нем можно будет обеспечить высокую. В США и ряде других стран этот диапазон выделен для Wi-Fi.
Число абонентов 5G в Индии растет, как и объемы потребления ими трафика 5G. Это уже начало негативно влиять на производительность сетей 5G. Пока что в Индии услуги 5G предоставляют Reliance Jio (170 млн абонентов 5G!) и Bharti Airtel, но до конца 2025 года их, скорее всего, начнут предоставлять своим абонентам также Vodafone Idea и BSNL.
Ассоциация операторов сотовой связи Индии (COAI) приветствует рефарминг спектра в пользу телеком-операторов, это без сомнения позволит им предоставлять более качественные услуги 5G по всей стране.
Конкретики по составу частот в Индии ожидают до конца 2025 года.
В 2022 году в Индии провели первый аукцион по распределению частот 5G, который принес $17,35 млрд за счет продажи 72 098 МГц частот. В частности:
📌 Алексей Бойко, @abloud62: Вот и из Индии приходят радостные для местных операторов сотовой связи новости. Необходимые гражданским операторам частоты заберут у всех российских «священных коров» - военных, космоса и телерадиовещателей. Приятно видеть вменяемое, грамотное, отвечающее интересам населения страны регулирование. Жаль, что это опять происходит где-то за пределами России. Отдельно отмечу упоминание 6G. Уже и в Индии задумываются о движении в этом направлении, частоты подбирают. И вновь стоит отметить, что Индия в этом плане - в мировом тренде.
по материалам Light Reading
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теги: частоты рефарминг Индия пятое поколение
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