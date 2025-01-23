5G: В Индии телеком-операторам продадут еще 687 МГц для сетей 5G с прицелом и на 6G

23.01.2025, MForum.ru

Ранее в январе 2025 года правительство Индии одобрило идею перераспределения частот с гибридной полосой 687 МГц операторам 5G. Впоследствии ети частоты они смогут использовать эти частоты и для 6G.

Частоты в рамках этой программы будут выкуплены у различных министерств, прежде всего у Министерства обороны, Индийской организации космических исследований (ISRO) и Министерства информации и вещания. Из 687 МГц 382 МГц будут освобождены немедленно.

📌 Алексей Бойко, @abloud62: Еще одно грамотное и своевременное решение (как и китайское решение о разрешении на рефарминг под 5G всех частот 2G/3G/4G), которое мне хотелось бы видеть в нашей стране, но, увы, видим его в Индии.

Эти частоты примерной стоимостью около 2 трлн индийских рупий ($23,16 млрд) планируется выставить на аукцион, чтобы их смогли купить поставщики телеком-услуг. Решение отвечает потребности индийских телеком-операторов в дополнительных частотах для развития услуг 5G и 6G. Хотя пока что не ясно, в каких частотных диапазонах расположатся частоты объемом 687 МГц, ожидается, что значительная часть этих частот придется на диапазон 6ГГц. Не самый идеальный диапазон для обеспечения покрытия, но пропускную способность в нем можно будет обеспечить высокую. В США и ряде других стран этот диапазон выделен для Wi-Fi.

Число абонентов 5G в Индии растет, как и объемы потребления ими трафика 5G. Это уже начало негативно влиять на производительность сетей 5G. Пока что в Индии услуги 5G предоставляют Reliance Jio (170 млн абонентов 5G!) и Bharti Airtel, но до конца 2025 года их, скорее всего, начнут предоставлять своим абонентам также Vodafone Idea и BSNL.

Ассоциация операторов сотовой связи Индии (COAI) приветствует рефарминг спектра в пользу телеком-операторов, это без сомнения позволит им предоставлять более качественные услуги 5G по всей стране.

Конкретики по составу частот в Индии ожидают до конца 2025 года.

В 2022 году в Индии провели первый аукцион по распределению частот 5G, который принес $17,35 млрд за счет продажи 72 098 МГц частот. В частности:

Reliance Jio приобрела частоты в диапазонах 700 МГц, 800 МГц, 1800 МГц, 3.3 ГГц и 26 ГГц. В частности, компания купила 10 МГц в диапазоне 700 Мгц во всех 22 зонах обслуживания. В диапазоне 1800 МГц компания купила 14,4 МГц за $112,7 млн.

приобрела частоты в диапазонах 700 МГц, 800 МГц, 1800 МГц, 3.3 ГГц и 26 ГГц. В частности, компания купила 10 МГц в диапазоне 700 Мгц во всех 22 зонах обслуживания. В диапазоне 1800 МГц компания купила 14,4 МГц за $112,7 млн. Bharti Airtel приобрела 19 867 МГц в нескольких диапазонах, включая 3.3 ГГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 26 ГГц. В 2024 году компания докупила еще 42 МГц в диапазоне 900 МГц, 35 МГц в 1800 МГц, 20 МГц в 2.1 ГГц.

Vodafone Idea смогла приобрести частоты в диапазоне 3.3 ГГц в 17 зонах обслуживания и в диапазоне 26 ГГц в 16 зонах на первом аукционе частот 5G. В 2024 году компания докупила 18,8 МГц в 900 МГц, 1.8 МГц (странная цифра, может быть все же 18 МГц?) в диапазоне 1800 МГц и 10 МГц в диапазоне 2.5 ГГц.

📌 Алексей Бойко, @abloud62: Вот и из Индии приходят радостные для местных операторов сотовой связи новости. Необходимые гражданским операторам частоты заберут у всех российских «священных коров» - военных, космоса и телерадиовещателей. Приятно видеть вменяемое, грамотное, отвечающее интересам населения страны регулирование. Жаль, что это опять происходит где-то за пределами России. Отдельно отмечу упоминание 6G. Уже и в Индии задумываются о движении в этом направлении, частоты подбирают. И вновь стоит отметить, что Индия в этом плане - в мировом тренде.

по материалам Light Reading

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теги: частоты рефарминг Индия пятое поколение

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