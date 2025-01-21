5G. Регулирование: Курс на сдерживание развития 5G в России продолжается - операторы могут готовиться к пилотным тестам в диапазоне 4.63-4,99 ГГц

MForum.ru
21.01.2025,
Российским операторам скоро разрешат тестировать оборудование в рамках пилотных зон 5G в крупных городах. Но с оговорками и в неудобном диапазоне. Для пилотных проектов 5G будет предложено использовать сравнительно узкий диапазон 4630-4990 ГГц, причем на вторичной основе.
ГКРЧ поручила СП ООО Новые цифровые решения (НЦР) до конца 2q2025 представить план проведения пилотных проектов 5G в указанной полосе частот в таких городах, как Москва Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, а также в Московской области и в Ленобласти. Об этом сегодня пишут Ведомости.
Это намного более скромное частотное выделение, чем полоса 4400-4990 МГц, которую ГКРЧ было выделила НЦР для тестирования в ноябре 2021 года. Но даже это урезанное частотное назначение, вероятно, будет ограничено необходимостью применения системы динамического управления спектром, поскольку в отдельных регионах в отдельные моменты времени эти частоты могут приоритетно использовать силовые и другие ведомства. В таких случаях сети 5G должны на это время отключаться, в идеале - автоматически.
Мое мнение:
🔸 Диапазон 4630–4990 МГц плохо пригоден для организации сплошного покрытия 5G даже в условиях крупных городов с их плотной застройкой и высоким потреблением трафика.
🔸 Стоимость организации сплошного покрытия будет очень высокой, если сравнивать ее с развитием сетей в более низкочастотных диапазонах. Вплоть до неокупаемости сетей.
🔸 Если этот диапазон сравнивать с миллиметровым диапазоном частот, то в нем труднее обеспечить значительную пропускную способность.
🔸 Есть проблема абонентского оборудования – многие из терминалов с поддержкой 5G, которые сейчас находятся на руках российских граждан, не поддерживают работу в данном диапазоне.
🔸 Есть проблема приграничных частот – согласно международному регламенту, страны на приграничных территориях должны согласовывать использование частот 4,8-4,99 ГГц для сетей 5G.
Все это делает развитие 5G в России в данном частотном диапазоне сомнительным по полезности мероприятием, и вряд ли будет стимулировать энтузиазм операторов при проведении тестирования и, тем более, коммерческом внедрении 5G.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: 5G пятое поколение регулирование частоты пилотные проекты ГКРЧ
--
Публикации по теме:
03.02. [Новости компаний] Сотрудничество: МТС приглашает стартапы для разработки решений для метавселенных / MForum.ru
18.05. [Новости компаний] 5G: Роботы-самосвалы БЕЛАЗ подключили по 5G Билайн / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] 5G: МТС, «ВымпелКом», «МегаФон» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерениях по созданию СП для расчистки спектра 5G / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Вендоры решений 5G / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] Новости 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200 Мп сенсор / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a работает над оптимизацией стоимости Google Pixel 10a / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: iQOO Neo10R для индийского рынка представят в феврале / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты европейские цены смартфонов Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Realme P3 будет доступен в трех комбинациях памяти и трех цветах / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах будущих планшетов Samsung / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru