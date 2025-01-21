5G. Регулирование: Курс на сдерживание развития 5G в России продолжается - операторы могут готовиться к пилотным тестам в диапазоне 4.63-4,99 ГГц

21.01.2025, MForum.ru

Российским операторам скоро разрешат тестировать оборудование в рамках пилотных зон 5G в крупных городах. Но с оговорками и в неудобном диапазоне. Для пилотных проектов 5G будет предложено использовать сравнительно узкий диапазон 4630-4990 ГГц, причем на вторичной основе.

ГКРЧ поручила СП ООО Новые цифровые решения (НЦР) до конца 2q2025 представить план проведения пилотных проектов 5G в указанной полосе частот в таких городах, как Москва Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, а также в Московской области и в Ленобласти. Об этом сегодня пишут Ведомости.

Это намного более скромное частотное выделение, чем полоса 4400-4990 МГц, которую ГКРЧ было выделила НЦР для тестирования в ноябре 2021 года. Но даже это урезанное частотное назначение, вероятно, будет ограничено необходимостью применения системы динамического управления спектром, поскольку в отдельных регионах в отдельные моменты времени эти частоты могут приоритетно использовать силовые и другие ведомства. В таких случаях сети 5G должны на это время отключаться, в идеале - автоматически.

Мое мнение:

🔸 Диапазон 4630–4990 МГц плохо пригоден для организации сплошного покрытия 5G даже в условиях крупных городов с их плотной застройкой и высоким потреблением трафика.

🔸 Стоимость организации сплошного покрытия будет очень высокой, если сравнивать ее с развитием сетей в более низкочастотных диапазонах. Вплоть до неокупаемости сетей.

🔸 Если этот диапазон сравнивать с миллиметровым диапазоном частот, то в нем труднее обеспечить значительную пропускную способность.

🔸 Есть проблема абонентского оборудования – многие из терминалов с поддержкой 5G, которые сейчас находятся на руках российских граждан, не поддерживают работу в данном диапазоне.

🔸 Есть проблема приграничных частот – согласно международному регламенту, страны на приграничных территориях должны согласовывать использование частот 4,8-4,99 ГГц для сетей 5G.

Все это делает развитие 5G в России в данном частотном диапазоне сомнительным по полезности мероприятием, и вряд ли будет стимулировать энтузиазм операторов при проведении тестирования и, тем более, коммерческом внедрении 5G.

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теги: 5G пятое поколение регулирование частоты пилотные проекты ГКРЧ

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