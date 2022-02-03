Сотрудничество: МТС приглашает стартапы для разработки решений для метавселенных

MForum.ru
03.02.2022,
МТС объявляет о запуске программы 5G-инкубации. Приглашаются разработчики проектов в области AR/VR-технологий, голографии, XR-платформ и других решений, которые могут использоваться в метавселенных, а также разработчиков в области беспилотного транспорта и цифровой промышленности.
Центр 5G МТС в Санкт-Петербурге
Чем оператор поможет участникам программы?
Стартапам обещан доступ к IT-инфраструктуре МТС для разработке решений с использованием 5G и edge-computing. В частности, можно будет использовать облачные сервисы #CloudMTS, платформу edge-computing и CloudXR NVidia - решение для стриминга XR контента с удаленного сервера по сети 5G и Wi-Fi на портативные устройства без снижения качества. МТС также собирается предоставить разработчикам оборудование для тестирования решений в сети 5G, в том числе, AR-очки Rokid X-Craft с модулем 5G, видеокамеру Dahua, способную передавать видеопоток с разрешением 4K/8K в режиме реального времени без задержек, а также модули 5G для встраивания в устройства, роутеры и смартфоны.
Резиденты Центра 5G получат экспертную поддержку, дополнительные средства на тестирование решения, доступ к бизнес-заказчикам и клиентам МТС.
Пилотные проекты резидентов могут быть запущены в тестовых зонах 5G МТС в Москве, Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде и на производственных площадках партнеров МТС.
Кого приглашают?
Команды с готовым продуктом, либо с продуктом на стадии MVP.
Направления:
«5G и edge computing — ключевые технологии для реализации концепции метавселенной как нового этапа развития интернета. Они открывают большие возможности для создания сервисов, которые изменят привычное восприятие и способы потребления контента и сервисов. МТС имеет всю необходимую техническую базу для развития таких технологий и в том числе заинтересована в привлечении партнерских решений», — отметил директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.
Центры 5G МТС расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В их работе участвовали порядка 400 проектов, 19 решений прошли программу, доработав свои решения под работу в сети 5G.
Тот случай, когда от партнерства могут выиграть обе стороны. Оператор получает возможность присмотреться к перспективным проектам, и, например, приобрести их на ранней стадии или первым интегрировать в свое портфолио услуг. Команды получают технологическую базу, позволяющую отработать решение в условиях реальной сети.
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