5G: Роботы-самосвалы БЕЛАЗ подключили по 5G Билайн

MForum.ru
18.05.2020,
Это любопытный и все более типичный кейс, где робототехника, ИТ и телеком работают в одной упряжке.
Добывающие компании во всем мире сейчас активно автоматизируют оборудование, ведь работа на сайте, где собрана тяжелая горная техника тяжела и небезопасна. В частности, роботизируются грузоперевозки в карьерах.
Где-то такие проекты насчитывают уже десятки грузовиков, которые трудятся автономно, как в Австралии и Канаде. Где-то, как в России, пока что идут лишь пилотные проекты.
Итак, кто и что сделал?
Билайн Бизнес развернул пилотную зону 5G на территории действующего угольного разреза Черногорский (УОГР Абаканский, Черногорск, Хакасия). Задействовано решение 5G Huawei, две распределенные двухсекторные базовые станции в режиме NSA, покрытием которых обеспечен 1.5 км маршрут следования роботизированных самосвалов.
Сайт 5G Билайн на Черногорском разрезе
Задействована полоса 100 МГц, но увы, в диапазоне 4.8-4.99 МГц, а не в 3.4-3.8 ГГц. Использование диапазоне 4.8-4.99 МГц в России экономические - не лучший вариант, поскольку сетевое оборудование для этого диапазона дороже, чем для 3.4-3.8 ГГц. Мало того, пользоваться этими частотами в России можно далеко не на всей террритории в силу международного регулирования - частоты диапазона 4.4 - 4.99 ГГц используют военные ряда сопредельных стран и излучение сетей 5G из России не должно им мешать. Так что это пока что "демо-версия" возможностей 5G применительно к подключению роботов, для практики предпочтительнее использовать частоты 3.4-3.8 ГГц.
БЕЛАЗ-7513R
Перевозки в пилотном проекте обеспечивают два роботизированных 130-тонных карьерных самосвала БЕЛАЗ-7513R (R - означает "роботизированный"). Серийное производство таких грузовиков наладили в Беларуси, начиная с 2018 года. Управление роботами обеспечивает информационная система российской компании ВИСТ (входит в ГК Цифра). Решение ВИСТ, кстати, может работать с любыми моделями карьерного самосвала БЕЛАЗ с электромеханической трансмиссией.
Все видеопотоки с HD-камер, установленных по периметру каждого самосвала, поступают в центр обработки информации для управления техникой в режиме реального времени.
С такого поста оператор может удаленно управлять роботизированным грузовиком.
Один оператор может дистанционно управлять сразу несколькими машинами, задавая им места разгрузки. У грузовика-робота есть три режима работы - обычный с водителем, дистанционно управляемый, автоматизированный. Скорость движения - до 40 км/ч.
Два таких грузовика были поставлены на Абаканский разрез в марте 2019 года.
Система Vist Robotics обеспечивает более развернутое сканирование окружения, в том числе, несмотря на сложные погодные условия. Челночный режим движения, когда грузовик не разворачивается, а движется в противоположном направлении задним ходом, обеспечивает меньший износ покрышек, а также сокращает на 12% время движения по маршруту.
CPE 5G TD Tech
Для подключения к системе управления, на грузовиках установлены терминалы CPE 5G китайской компании TD Tech. Эти промышленные CPE построены на основе чипов Balong 5000, чипа, выпускаемого HiSilicon.
В ходе пилотного проекта, который продлится несколько недель, система 5G должна продемонстрировать технологические преимущества над сетью промышленного WiFi/MESH. И продемонстрирует, нет сомнений. Но для тиражирования решения, повторюсь, операторы должны будут получить доступ к диапазону 3.4-3.8 ГГц. Без этого вряд ли уместно будет говорить о масштабировании решения на другие предприятия. И это уже вопрос к властям, которые пока что упорно предпочитают интересы военных интересам бизнеса.
Пресс-релиз ВымпелКом на сайте компании.
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