5G: В Китае задействуют под 5G диапазоны ниже 3 ГГц

MForum.ru
23.01.2025,
Китай все более становится пионером в развитии 5G. В пользу этого факта и лидерские позиции Huawei в плане оборудования инфраструктуры, и 4,25 млн действующих в Китае базовых станций 5G и более миллиарда абонентов 5G, и уровень проникновения (по абонентам) 5G – более 71% (люди с терминалами, поддерживающими 5G).
Интересно решение Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая, которое выдало операторам лицензию на рефарминг диапазонов ниже 3 ГГц с 2G, 3G и 4G/LTE на 5G – для улучшения покрытия и пропускной способности сетей 5G. Это, безусловно, правильное и своевременное решение с учетом перечисленных выше показателей развития 5G в Китае.
Кроме обеспечения абонентов голосовой связью и мобильным интернетом, это также будет способствовать улучшению возможностей внедрения промышленного IIoT и интернета транспортных средств IoV.
Диапазоны ниже 3 ГГц играют ключевую роль для развертывания сплошного покрытия 5G за счет сравнительно низких потерь на распространение радиосигнала, больших расстояний передачи данных и сформировавшейся отраслевой экосистеме. Особенно это заметно в сельской местности и в отдаленных районах, что позволит большему количеству пользователей получить доступ к сетям 5G. То же касается и доступности терминалов.
Все перечисленное делает частоты ниже 3 ГГц оптимальным выбором для дальнейшего строительства сетей 5G. 5G более эффективно использует частоты, нежели предшественники этого стандарта. Рефарминг частот ниже 3 ГГц под 5G в Китае позволит добавить к ресурсам 5G еще 100 МГц конвергентной полосы частот, что обещает превосходный пользовательский опыт для абонентов сети 5G.
Алексей Бойко (@abloud62): Нам в России безусловно следует двигаться по тому же направлению – следует разрешить операторам использовать любые выделенные им ранее частоты под 5G, что, безусловно, не отменяет и необходимости выделения им для сетей 5G новых частотных полос, как в диапазоне 600-800 МГц, так и выше 3 ГГц.
по материалам Mobile World Live
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теги: частоты рефарминг Китай пятое поколение
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