5G SA: Rogers начала развертывание сети 5G SA в Канаде

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5G SA: Rogers начала развертывание сети 5G SA в Канаде

19.12.2020, MForum.ru

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Rogers Wireless, Канада, объявила о начале развертывания первой в стране сети 5G SA на базе решения Ericsson в Монреале, Оттаве, Торонто и Ванкувере. Автономная сеть 5G SA разворачивается с использованием инфраструктуры сети 5G Rogers. Сеть 5G SA обеспечит сверхнизкие задержки и другие функциональности, включая секционирование сети и мобильные периферийные вычисления. В частности, низкая задержка востребована при внедрении критичных ко времени приложений промышленной автоматизации.

У Rogers - самая большая в Канаде сеть 5G NSA, обеспечивающая возможности подключения в 160 населенных пунктах в стране.

5G SA Rogers построена на двухрежимном ядре Ericsson. Тестирование 5G SA было проведено с использованием мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 5G, которая будет использоваться в смартфонах следующего поколения.

Источник: globenewswire.com

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теги: телеком Rogers Канада пятое поколение 5G США

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