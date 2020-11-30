5G: В зоне действия сетей 5G к концу 2020 года будут жить свыше 1 млрд человек

30.11.2020, MForum.ru

Более 1 млрд человек будут жить в зоне покрытия сетей 5G к концу 2020 года, что соответствует 15% населения мира. Этот прогноз приведен в очередном выпуске ежегодного исследования Ericsson Mobility Report за ноябрь 2020 года. Вряд ли кто-то возьмется спорить с аналитиками этого вендора, активное развертывание сетей 5G в Китае, Северной Америке, Южной Корее, Японии и в Европе гарантирует выполнение этой промежуточной цели. Также аналитики обещают, что в 2026 году в зоне действия сетей 5G окажется 60% населения мира!

Стоит отметить, что даже пандемия ковида-19 не смогла замедлить развитие технологии связи пятого поколения, в 2020 году сети росли быстрее, чем это ожидалось, появилось множество новых устройств с поддержкой 5G, ширятся варианты использования технологии, продолжается процесс ее стандартизации. В коммерческую эксплуатацию в мире запущено 106 сетей 5G.

Число подключений к сетям 5G измеряется в сотнях миллионов человек, к концу 2020 года, согласно прогнозу, в мире будет 220 млн таких подключений. Это больше, чем те 150 млн, которые прогнозировалось ранее. Основная заслуга в опережении прогнозов принадлежит Китаю, который сосредоточился на массированном внедрении 5G на своей территории. В этой стране к концу года будет порядка 175 млн подключений к 5G, проникновение 5G - на уровне 11%! Второе место в мире по уровню проникновения услуг 5G занимает Северная Америка с показателем в 4% (в США он выше). Как ожидается, по этому показателю Северная Америка еще опередит Китай, - к 2026 году, как ожидается, в зоне покрытия сетей 5G в Северной Америке окажется не менее 80% населения. Европа заметно отстает с показателем всего в 1% от числа подключений к 5G в мире. Основная причина - перенос рядом стран частотных аукционов на более поздние сроки. Не получив необходимых частот, операторы вынуждены были отложить развертывание сетей 5G.

Рост числа подключений к сетям 5G будет очень быстрым, уже нет сомнений в том, что по темпам распространения, 5G обгоняет технологии предыдущих поколений.

За период 2021-2026 число подключений к сетям 5G достигнет 3.5 млрд, 4 из каждых 10 мобильных подключений станут подключениями 5G. К концу этого периода более половины всего мирового трафика передачи данных будет прокачиваться по сетям 5G.

«В этом году было многое сделано для развития цифровых услуг. Пандемия показала жизненную необходимость подключения к сети и выступила катализатором перемен, которые подробно описаны в новом выпуске отчета Ericsson Mobility Report, — говорит вице-президент компании Ericsson и глава направления сетей связи Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling). — Операторы продолжают строить 5G-сети, и начинается новый этап развития 5G-технологий, позволяющий воспользоваться большинством преимуществ новых устройств и приложений. Сети мобильной связи — критически важная инфраструктура, которой мы пользуемся каждый день, а технологии 5G будут способствовать будущему росту экономики».

В мире продолжает доминировать такая модель использования 5G, как FWA (фиксированный беспроводный доступ). Пандемия стимулировала потребность в быстром и качественном подключении к интернету из дома, поэтому многие операторы успешно продвигают услугу FWA, это делают каждые два из трех операторов, запустивших сети 5G. Согласно прогнозу Ericsson Mobility Report, к концу 2026 года число подключений к сетям FWA 5G достигнет 180 млн, что втрое больше, чем сейчас. Почти четверть мирового трафика данных в сетях 5G будет приходиться на технологию FWA.

По мере роста покрытия сетей 5G, как ожидается, широкое распространение получат сценарии, созданные на основе критически важных подключений устройств интернета вещей (Critical IoT).

Благодаря развитию сетей 5G и IoT появятся различные новые услуги для людей и общества. Уже заметен рост сегмента технологических сетей 5G, что поможет процессам автоматизации бизнеса и внедрению подходов Индустрии 4.0. Рост спроса на 5G ожидается в связи с ростом интереса к облачным играм. Для современных многопользовательских игр недостаточно только высокой скорости передачи данных, важным становится также время задержки распространения сигнала. В будущем передача данных в сетях 5G в гарантированный период времени с минимальной задержкой, позволит, как ожидается, создавать привлекательные игровые приложения дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Устройства с поддержкой 5G

Представлено более 150 коммерческих моделей устройств с поддержкой технологий 5G NR. Многие из них поддерживают технологии дуплексной передачи с мультиплексированием по частоте (FDD) и динамического перераспределения частотного ресурса (DSS). В Азии и в Северной Америке запущены первые сети 5G с автономной архитектурой (SA) и уже доступны устройства, обеспечивающие поддержку агрегации несущих частот NR.

Вот, пожалуй, все, что стоит коротко сказать о новом исследовании. Тем, кому интереснее более развернутое описание ситуации, адресован мой конспект. Отчет вы можете скачать по ссылке.

О России и 5G

Чем интересны прогнозы Ericsson Mobility Report? Компания старается объективно оценить текущую ситуацию с развитием в мире актуальных технологий сотовой связи и сделать прогноз на 5-6 лет, что помогает операторам и регуляторам всего мира лучше понимать общемировую картину и принимать решения, исходя из нее. Интересны эти прогнозы аналитикам, поскольку позволяют сравнить мнение коллег со своими, и конечным пользователям, любопытствующим - чего можно ожидать в ближайшие годы.

Ноябрьский выпуск Ericsson Mobility Report заставляет задуматься прежде всего о том, что невыдача частот и лицензий на развитие 5G в России российским регулятором отбросила нашу страну на обочину мирового прогресса. Пока в мире опережающими прогнозы темпами растет покрытие и число подключений к сетям 5G, Россия стоит на месте, в попытке практически с нуля восстанавливать собственное производство электроники и телеком-оборудования. Развитие 5G в стране принесено в жертву этой попытке. Насколько разумным или насколько ошибочным было это стратегическое решение мы узнаем через несколько лет.

По понятным причинам в ноябрьском выпуске прогноза нет данных по России, прежде всего, в силу того, что "частотный вопрос" по-прежнему остается без политического решения, а ведь наличие или отсутствие частотного ресурса для 5G это ключевое условие, своего рода "платформа" для успеха или неуспеха развертывания сетей 5G в России.

Важно понимать, что если для других технологий, например, для 3G было в целом достаточно выделить какую-то полосу частот в одном частотном диапазоне, например, в 2.1 ГГц, то в ситуации с 5G все намного сложнее и требуются комплексные решения, затрагивающие такие понятия как конверсия и рефарминг, а также, в обязательном порядке, требуется выдача операторам новых полос частот, причем не в одном, не в двух, а в нескольких диапазонах.

Речь идет о диапазонах ниже 3 ГГц, необходимых для обеспечения широкого покрытия и умеренной емкости.

Столь же абсолютно необходимы частоты в диапазонах от 3 до 6 ГГц - для обеспечения высокой емкости (и, прежде всего, диапазон 3.4-3.8 ГГц - основной для всего мира).

Безусловно необходимыми являются частоты свыше 26 ГГц для сценариев со сверхвысокой емкостью и для промышленной автоматизации.

В Ericsson уверены, и с этим невозможно не согласиться, что отсутствие любого из этих частотных компонентов ведет к существенному увеличению сроков и стоимости внедрения сетей пятого поколения, вплоть до практической невозможности решить эту задачу с экономической целесообразностью.

Кроме выделения новых частотных диапазонов столь же решительно необходимым является решение вопроса о технологической нейтральности для существующих диапазонов 2G / 3G / 4G. Технейтральность позволит гибко перераспределять частотные ресурсы между технологиями в зависимости от доли проникновения абонентских устройств с поддержкой 5G. Существующие диапазоны незаменимы с точки зрения обеспечения покрытия, в том числе за пределами крупных городов, вдоль железных дорог, автомобильных трасс и так далее.

В московском представительстве Ericsson комментируют:

"В России сейчас развитый и конкурентноспособный телеком - проникновение мобильного интернета более 90%, низкая стоимость услуг связи для абонентов, происходит быстрый переход на мобильную широкополосную связь. Благодаря успешному развертыванию мобильных сетей в России появилась сильная ИКТ отрасль, включая создание ведущих российских компаний и сервисов, таких как Яндекс, Вконтакте, бурное развитие мобильного банкинга и электронной коммерции. Однако, чтобы сохранить и развивать успешный российский рынок мобильной связи, необходимо устранить существующие барьеры для развития 5G (распределение спектра, технологическая нейтральность в существующих полосах), обеспечить постоянную здоровую конкуренцию и поддерживать глобальное сотрудничество в сфере высоких технологий. Мы уверены, что внедрение новой технологии связи поспособствует дальнейшему развитию российского рынка информационных технологий и появлению локальной экосистемы инновационных приложений и решений в различных сферах экономики".

Коммерческое внедрение 5G уже идет полным ходом глобально, в этом году произошел настоящий прорыв, в частности, на оборудовании Ericsson развернуто 70 5G-сетей в 36 странах мира, у компании заключены 116 коммерческих соглашений в области 5G.

Если не устранить текущие препятствия в России, отставание будет на несколько лет. Со своей стороны вместе с российскими операторами мы постоянно работаем над апробированием новых технических решений, модернизацией информационной инфраструктуры и сценариями использования 5G и надеемся, что при решении насущных вопросов, развитие 5G в России пойдет активными темпами.

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Читать полный текст Ericsson Mobility Report, англ.

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теги: Ericsson Mobility Report 5G пятое поколение прогнозы