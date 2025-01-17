Регулирование: Минцифры продолжает работу над переводом действующих передатчиков цифрового ТВ-вещания в полосу 470-694 МГц, чтобы освободить частоты 694-790 МГц

17.01.2025, MForum.ru

Тема уже всплывала в октябре 2024 года. Сегодня КоммерсантЪ к ней возвращается. До 30 июня 2025 года необходимо подобрать резервные частотные каналы для 1-го и 2-го мультиплексов. Также планируется проработать частотный план для двух новых мультиплексов до 1 апреля 2025 в диапазоне 470-694 МГц. В рамках этих изменений планируется организовать в стране трансляцию 10 программ в стандарте высокой четкости.

В этой теме множество подводных камней. На сегодня нет даже четкой оценки затрат по переводу передатчиков ТВ-сигнала в другой диапазон. А еще нужен новый частотно-территориальный план. А еще есть указ президента РФ от 2014 года, не допускающий перераспределения частот, закрепленных за вещателями ТВ и радио.

Но часики тикают, сроки приближаются и чиновникам придется что-то решать. Что из этого получится – посмотрим. Но частоты 600 и 700 МГц нужны в России для мобильной сотовой связи, прежде всего для 5G. Теле и радиовещателям придется подвинуться.

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теги: регулирование частоты Минцифры

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