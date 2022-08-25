Развитие сети: ВымпелКом на 30% нарастил скорость соединений с популярными интернет-сервисами

MForum.ru
25.08.2022,
Столь заметный результат развития сети оператора - ускорение работы стыков в среднем на 30% достигнут с начала 2022 года.
Специалисты блока по операторскому бизнесу и технического блока билайна расширили пропускную способность стыков с федеральными операторами связи, с российскими и зарубежными сервисами. Кроме того, была ускорена загрузка тяжелого контента за счет кэширующих и CDN серверов.
Стоит, наверное пояснить термины.
Стык - это прямое подключение сети билайн и оборудования того или иного интернет-сервиса.
CDN от content delivery network - сеть доставки контента, которая предназначена прежде всего для ускорения доставки видеоконтента и других "тяжелых" видов контента. При использовании CDN, основная нагрузка по отгрузке трафика перекладывается на CDN-сервера, а владелец ресурса может не волноваться за необходимость повышения мощности своего серверного хозяйства. На фоне ухода с российского рынка ряда крупных зарубежных IT-компаний, CDN услуги российских операторов становятся более востребованными.
С кем конкретно была увеличена пропускная способность стыков: Яндекс, ВКонтакте, IVI, Google, Okko, CDN-Video, Telegram и другие. В частности, с сервисами Яндекса пропускная выросла на 31%, с ВКонтакте (VK) — на 20%, c Telegram - на 67%.
Вице-президент по операторскому бизнесу билайна Сергей Быков:
«Ежегодно мы увеличиваем количество соединений, через которые проходит интернет-трафик, и их пропускную способность. В этом году, кроме роста потребления трафика, изменился и интернет-ландшафт - произошел частичный переток пользователей из зарубежных сервисов в российские, бурный рост отдельных приложений, приостановка развития инфраструктуры зарубежных сервисов в России. Эти факторы потребовали оперативной реакции, результатом которой стала организация нескольких Тб/с новой портовой емкости в 21 городе, причем как в России, так и за рубежом».
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теги: развитие сети билайн ВымпелКом стыки CDN
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