Сети доставки контента: Вымпелком развивает CDN и подключает новых клиентов

MForum.ru
20.03.2023,
Вымпелком продолжает развивать свою сеть доставки контента - инфраструктуру, обеспечивающую заметное ускорение загрузки популярного в интернете контента. Оператор использует эту инфраструктуру в собственных целях, но также подключает к ней клиентов, которые хотят существенно сократить сетевые задержки при отгрузке своего контента. Партнерами стали компании РуГикс, cdnnow! и Kinescope.
В рамках сотрудничества, Вымпелком предоставляет партнерам возможность разместить сервера на своих технологических площадках, что обеспечивает географическое резервирование и распределенное подключение оборудования, а также существенное, вплоть до 2 раз, ускорение загрузки контента.
Сергей Быков, Вице-президент по операторскому бизнесу билайна:
«Уход из России многих зарубежных игроков в сфере CDN и стриминга «расчистил поле» для альтернативных отечественных сервисов. Иностранные площадки в большинстве случаев перестали развивать свою инфраструктуру в РФ и работают на старых запасах, а некоторые и вовсе полностью прекратили работу. Суммарно на эти сервисы приходилось до 50% пользовательского трафика, теперь клиенты пробуют альтернативы. Мы рады наблюдать рост наших действующих отечественных партнеров и начинать работу с новыми. Независимо от масштаба бизнеса, всегда требуется надежное сетевое присоединение как можно ближе к пользователям — это необходимое условие для конкурирования с именитыми сервисами, а для клиентов билайна — неизменно качественный и быстрый интернет. Мы решили поддержать российские компании и предоставили свою сетевую инфраструктуру сервисам «РуГикс», «cdnnow!» и «Kinescope». Это позволит нам заменить решения западных компаний и одновременно помочь развитию отечественных продуктов».
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теги: CDN сети доставки контента Вымпелком билайн
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