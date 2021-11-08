BigData: Как нерабочие и праздничные дни повлияли на мобильный и проводной интернет-трафик

MForum.ru

BigData: Как нерабочие и праздничные дни повлияли на мобильный и проводной интернет-трафик

08.11.2021, MForum.ru

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Сервис "билайн-аналитика" совместно с блоком по операторскому бизнесу рассказали как нерабочие и праздничные дни повлияли на мобильный и проводной интернет-трафик: какие сервисы показали значительный рост, а где потребление особо не выросло.

 

 

Основное - объемы потребления интернет-трафика пользователями услуг компании ВымпелКом в нерабочие и праздничные дни оставались на обычном для октября уровне. (Можно ли предположить, что объявленные нерабочими дни оказались действительно нерабочими лишь для сравнительно небольшой части населения страны?).

Небольшой рост трафика в начале "нерабочей" недели сменился размазыванием использования интернета в течение дня. Вместо обычного для выходных дней резкого скачка потребления в вечерние часы трафик наблюдался утром и днем.

А вот последний выходной день 7 ноября был вполне типичным последним днем праздников или длинных выходных. Он показал рекордный пик трафика в 20:19 (мск). Впрочем, рекорд скромный, объем трафика лишь на 1,5% превысил тот, что был 24 октября.

По отдельным интернет-сервисам отклонения были более значительными, если сравнивать с буднями или выходными октября. Ниже приведены общероссийские значения, время московское.

 

Google (Youtube)

Так называемые "нерабочие дни" во многих регионах начались 28 октября. В этот же день потребление Youtube среди пользователей интернета от ВымпелКом достигло максимума за осень - пик пришелся на 20:15. Впрочем, и этот пик был условным, лишь на 2% выше, чем, например, 19 октября в 20:00.

Любопытно, что пики потребления в мобильной сети и в сети домашнего интернета расходятся во времени. Мобильные устройства показали превышения потребления мобильного трафика 28 октября уже в 18:30, а пик пришелся на 19:15 с дальнейшим постепенным спадом. В фиксированных сетях компании рекордный уровень трафика стал заметен с 19:45, а максимума потребление достигло в 20:45 и оставалось на высоком уровне до 21:30.

7 ноября в 19:30 был кратковременно практически повторен рекорд потребления, установленный 28 октября.

 

Meta (Facebook)

Хозяйство Цукерберга (Instagram, Facebook, WhatsApp) обеспечило операторам пик трафика в 19:00 31 октября. Прирост относительно пика 19 октября был ощутимым - 9%. Рекорд держится до сих пор.

 

VK

Суммарное потребление трафика соцсетей (ВКонтакте, Одноклассники и сервисом VK) оставалось в пределах обычных значениях. Хочется пошутить про ботов, которые не знают про "нерабочие дни".

 

Игры

Игровой трафик в большей степени привязан к событиям в игровом мире — новым релизам игр, турнирам и пр. За время нерабочих дней можно выделить 2 ноября, Blizzard — наблюдался всплеск трафика в 1,5–2 раза по отношению к обычным значениям, но трафик в начале октября был еще больше.

Трафик на игровую платформу Roblox все нерабочие и праздничные дни стабильно держался выше типичных значений прошлого месяца.

Трафик Twitch в течение нерабочих дней был стабильно высоким. Выше среднесуточных показателей поднимался 30 и 31 октября. Затем спад — и снова рост до почти рекордных значений в последние три выходных дня.

 

Видео для взрослых

Пользовалось стабильно высоким, но не рекордным спросом. Праздники - праздниками, а потребности никуда не деваются.

 

CDN, Хостинг, облака

Сети доставки контента (CDN — Сontent Delivery Network), хостинг-провайдеры, облачные сервисы в основном оставались в пределах обычных значений (например, Amazon, OVH, Hetzner) или росли (CDN Fastly, Akamai).

 

Кинотеатры

Megogo — рекордное количество трафика вечером 7 ноября в 21:00.

Okko — 1,5-кратный рост трафика в сети ВымпелКом в отдельных городах начиная со 2 ноября.

 

В общем и целом, опираясь на данные оператора, можно предположить, что страна особо не заметила "нерабочих дней", а праздники провела в привычном для людей режиме (с поправкой на ограничения со ссылкой на ковид).

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теги: телеком BigData анализ поведения потребителей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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