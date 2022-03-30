Операторская аналитика: С "удаленки" вернулось 70% работающих

30.03.2022, MForum.ru

МТС методами BigData проанализировали обезличенные данные о миграции между домашними и рабочими локациями в период с 1 февраля до 25 марта 2022 года. "Удаленка" завершилась для более, чем 70% работающего населения в 80 регионах страны.

Больше всего доля вернувшихся в офис - в Калининградской области, за март их число выросло на 20%, достигнув 83% от работающего населения. Уровень в 80% работающих в офисе очно превышен в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях и в республике Татарстан.

В марте 2022 года число абонентов, которые в будние дни находятся в рабочей локации, заметно выросло в таких регионах, как Северная Осетия - на 16%, в Орловской области - на 15%, в Мурманской и Тульской областях - по 13%.

Интересно, но в ряде регионов, напротив, росло количество людей, которые не выезжают на работу из дома. Это, прежде всего, Ростовская область, где число работающих из дома в марте выросло на 17%, причем сейчас их доля составляет 43% от работающего населения. Росло в марте число работающих из дома - на 13% в Новосибирской области, на 12% в Башкирской, на 10% - в Воронежской, на 5% - в Хакасии. В этих регионах треть населения работает в удаленном формате.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС операторская аналитика