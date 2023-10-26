Операторская аналитика: МегаФон - более 98% пользователей eSIM используют ее как основную

MForum.ru
26.10.2023,
По данным обезличенного анализа абонентов МегаФон, более 98% абонентов с eSIM используют ее как основную.
В среднем пользователь стандартной SIM-карты разговаривает на 15% больше, чем абонент с eSIM. И, наоборот, абоненты с eSIM расходуют на 17% больше интернет-трафика. Особенно активны пользователи eSIM в роуминге, они не только потребляют интернет-трафик в 1.7 раз больших объемах, но и на разговоры тратят на 61% больше времени. Да и в целом активность у пользователей eSIM выше - они тратят на 26% больше трафика на соцсети, на 20% - на мессенджеры, на 6% - на просмотр веб-страниц, в 2.7 раз активнее они пользуются облачными сервисами.
Мужская аудитория пользователей eSIM в 2.4 раза больше, чем женская.
Если смотреть срез по возрасту, то 52% всех владельцев eSIM - миллениалы (сейчас им 26-42 года). Второе место по аудитории у зумеров (17-25 лет), 25%, но они потребляют практически столько же интернет трафика - 40% против 39,5% у миллениалов. Абоненты 35-45 лет - 19% аудитории, свыше 45 лет - 3%.
Регионы, где больше всего eSIM: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Самарская и Свердловская области. Самый большой трафик с eSIM - у жителей СПб, в 1.5 раза больше, чем у москвичей, затем идут Мордовия, Татарстан и Краснодарский край.
На чем основана популярность eSIM?
«SIM нельзя сломать или потерять, она дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве, поддерживающим эту технологию, например, один используется для работы, второй для личной жизни. Это особенно актуально для пользователей iPhone, не имеющих несколько слотов под обычную «симку». Кроме того, если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами», — отмечает директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.
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теги: eSIM операторская аналитика аналитика eSIM
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