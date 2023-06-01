Операторская статистика: В МегаФон отмечают рост трафика передачи данных в торговых центрах Иркутска

MForum.ru
01.06.2023,
МегаФон отмечает, что согласно данным обезличенной и агрегированной статистики пользования мобильным интернетом, трафик на базовых станциях, обслуживающих торговые центры Иркутска, вырос на 24% год к году. Пик активности, как нетрудно догадаться, приходится на праздники и выходные.
Такой рост трафика неминуемо привел бы к ощутимому ухудшению качества услуг, поэтому операторы сотовой связи расширяют мощности сетей сотовой связи в подобных местах. МегаФон, в частности, использует для обеспечения связи в ТЦ специальные решения, - как правило это системы с распределенными антеннами, что позволяет наращивать мощность сети по мере необходимости. Сейчас, по данным оператора, абонентам доступны скорости около 40 Мбит/с, причем не только в торговых залах, но также на подземных парковках, в складских и технических помещениях.
Рост мобильного трафика в торговых центрах уступает росту интернет-трафика крупных маркетплейсов в Иркутской области. Только с начала года, он вырос уже на 60%, делится собранными данными МегаФон.
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теги: МегаФон Иркутская область Иркутск операторская статистика операторская аналитика
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