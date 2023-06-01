Операторская статистика: В МегаФон отмечают рост трафика передачи данных в торговых центрах Иркутска

MForum.ru

Операторская статистика: В МегаФон отмечают рост трафика передачи данных в торговых центрах Иркутска

01.06.2023, MForum.ru

МегаФон отмечает, что согласно данным обезличенной и агрегированной статистики пользования мобильным интернетом, трафик на базовых станциях, обслуживающих торговые центры Иркутска, вырос на 24% год к году. Пик активности, как нетрудно догадаться, приходится на праздники и выходные.

 

 

Такой рост трафика неминуемо привел бы к ощутимому ухудшению качества услуг, поэтому операторы сотовой связи расширяют мощности сетей сотовой связи в подобных местах. МегаФон, в частности, использует для обеспечения связи в ТЦ специальные решения, - как правило это системы с распределенными антеннами, что позволяет наращивать мощность сети по мере необходимости. Сейчас, по данным оператора, абонентам доступны скорости около 40 Мбит/с, причем не только в торговых залах, но также на подземных парковках, в складских и технических помещениях.

Рост мобильного трафика в торговых центрах уступает росту интернет-трафика крупных маркетплейсов в Иркутской области. Только с начала года, он вырос уже на 60%, делится собранными данными МегаФон.

пресс-релиз

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон Иркутская область Иркутск операторская статистика операторская аналитика

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

25.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие 4G в Иркутской области - Тыреть 1-я и Олонки / MForum.ru

14.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон фиксирует рост трафика на автодороге "Байкал" в Иркутской области / MForum.ru

26.11. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест активности операторов "большой четверки" / MForum.ru

11.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон нарастил скорости и покрытие на главных туристических локациях Байкала / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 8 ms, lookup=0 ms, find=8 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:02 ABloud Тема: Смоленская область (29.07.2011)
[Развитие сетей. Смоленская область. МТС] В Смоленской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек 31 мая 2023 г. Смоленск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО ...
Сегодня 09:42 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Операторская статистика. Иркутская область. МегаФон] Трафик в иркутских торговых центрах вырос почти на четверть 1 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Жители Иркутска и гости города ...
Вчера 14:30 ABloud Тема: Новые Облачные Технологии | МойОфис (23.09.2019)
[Российское ПО. Российская вычислительная техника. МТС] МТС, МойОфис и F+ tech представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место 31 мая 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через ...
Вчера 12:20 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные сервисы. Визуализация. Вымпелком] билайн выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке 31 мая 2023 года, Москва - Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud ...
30.05.2023 14:47 ABloud Тема: Астраханская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Астраханская область. МТС] МТС к началу лета обновила сеть LTE в Астрахани и области 30 мая 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. Цифровая экосистема МТС объявляет об ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Vivo Y78 получила 6.78-дюймовый изогнутый дисплей и Snapdragon 695 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T40S – планшет с 2К-дисплеем за 149 евро / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Серия Vivo S17 дебютировала с 50 Мп камерами и зарядкой 80 Вт / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C53 с экраном 6,74 дюйма / MForum.ru

30.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 12T Pro дебютировал с Dimensity 8200 и экраном 144 Гц / MForum.ru

29.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17 Pro дебютирует с 50 Мп селфи-камерой / MForum.ru

26.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S17e представлен официально / MForum.ru

25.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo K11x с чипсетом Snapdragon 695 SoC, 108 Мп камерой и 120 Гц экраном / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad и TWS Air Pro представлены официально / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Представлен iQOO Neo8 Pro с Dimensity 9200+ / MForum.ru

24.05. [Новинки] Анонсы: Nova Y91 представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 30 Play NFC – АКБ 6000 мАч и NFC / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 Pro получит AMOLED-экран и зарядку 68 Вт / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G с Mediatek Dimensity 6080 представлен официально / MForum.ru

23.05. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфон Note 30 / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru

22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru

22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru

19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: