Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие 4G в Иркутской области - Тыреть 1-я и Олонки

MForum.ru
25.05.2023,
МегаФон расширил покрытие 4G в Иркутской области - рабочий поселок Тыреть 1-я и село Олонки. На территории этих населенных пунктов покрытие LTE900 обеспечивает скорости доступа до 20 Мбит/с. Поддерживается технология VoLTE.
Покрытие улучшилось также на участке федеральной автотрассы "Сибирь". Поскольку в этих населенных пунктах нет услуг фиксированного доступа к интернету, абоненты генерируют высокий мобильный трафик, более 6 ТБ в месяц, что составляет треть от объема абонентского трафика в райцентре, поселке Бохан.
В целом в Иркутской области МегаФон с начала 2023 года модернизировал уже порядка 80 BS, улучшив качество сети в 24 населенных пунктах.
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теги: МегаФон развитие сетей Иркутская область
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