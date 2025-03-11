Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - сеть 4G/LTE модернизировали во всех районах Иркутска

MForum.ru
11.03.2025,
По данным оператора, по итогам проведенных работ более высокие скорости передачи данных стали доступны почти в 30 локациях Иркутска. За счет переиспользования частот 3G, выросли доступные абонентам скорости передачи данных, а также емкость сети.
Только за "последнее время" оператор модернизировал 27 БС, что позволяет говорить о приросте скорости доступа к мобильному ШПД на 15% в зоне покрытия этих БС.
«Наши специалисты фиксируют систематический рост мобильного трафика в Иркутске. Так, в феврале этого года он увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о растущей востребованности качественного быстрого интернета. Мы регулярно проводим модернизацию имеющихся базовых станций и строим новые, чтобы максимально удовлетворять спрос населения», - прокомментировал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.
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теги: МегаФон Иркутская область развитие сетей
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