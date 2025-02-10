Развитие сетей: Билайн в Иркутской области - оператор нарастил покрытие и емкость сети 4G в Иркутске

MForum.ru
10.02.2025,
Билайн сообщает о наращивании покрытия и емкости сети 4G/LTE на территории центрального рынка, ледового дворца Байкал и еще в десятке локаций Иркутска. Проведенные работы повысили связность покрытия сети, адаптировали ее возможности к росту трафика, связанному с увеличением количества устройств с поддержкой 4G/LTE.
Технические специалисты оператора улучшили покрытие 4G в районе «Водоканала» на улице Станиславского, ТЦ Сильвер Молл, ЖК Высота, ЖК Сигма, вблизи Камаз-Центра, аэродрома Иркутск-2, речного вокзала, на Синюшиной горе, на остановке Станция Горка, в районе мест отдыха и занятий спортом на 14 км Байкальского тракта. Кроме того, скорость мобильного интернета выросла в селе Мамоны, СНТ Колос, а также в поселке Еловый, где установили новую базовую станцию.
«Средний объем трафика, который используют клиенты за месяц, постоянно растет. Это связано как с увеличением количества устройств с 4G, так и с тем, что контента становится больше, растет качество, а вместе с ним – размер файлов. Нам как оператору важно постоянно адаптировать сеть к новому уровню нагрузки и создавать задел на будущее, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими и пользоваться современными сервисами, где бы они не находились», - комментирует директор Иркутского отделения Билайн Егор Белый.
Билайн модернизирует и расширяет сеть в Иркутске и других регионах, внедряя комплекс решений, который объединяет название "умная сеть". Эти решения направлены на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть с целью улучшения качества связи.
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Иркутская область
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