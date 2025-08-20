Развитие сетей: МТС в Иркутской области - проведенный рефарминг повысил средние скорости LTE-доступа в Братске

MForum.ru
20.08.2025,
Как сообщает оператор, в результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE, скорость интернета у горожан в среднем выросла на треть.
Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Братска – в Центральном, Падунском и Правобережном районах, где проживает около 220 тысяч человек.
По данным МТС, средние скорости мобильного интернет-доступа выросли в жилых кварталах, общественных зданиях, вдоль транспортной авто и железнодорожной инфраструктуры. LTE стал быстрее на территории Братского алюминиевого завода, вблизи Братской ГЭС, завода ферросплавов, целлюлозно-картонном комбинате и других производствах, где работает основная часть горожан.
«Братск является крупным промышленным центром Приангарья и всей Восточной Сибири и вторым городом по численности населения в регионе. Сегодня, когда у горожан по два и более гаджета, абонентам необходим более скоростной мобильный интернет. Для этого мы развиваем и совершенствуем телеком-инфраструктуру в городах области. Ранее мы уже усилили скорость LTE в Иркутске и Усолье-Сибирском, и продолжаем работы по увеличению пропускной способности сети в других крупных городах Приангарья, чтобы наши абоненты без задержек могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Иркутская область МТС
--
Публикации по теме:
12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru
22.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Иркутской области - оператор ускорил мобильный интернет на территории архитектурно-этнографического музея Тальцы / MForum.ru
11.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - сеть 4G/LTE модернизировали во всех районах Иркутска / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Иркутской области - оператор нарастил покрытие и емкость сети 4G в Иркутске / MForum.ru
06.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Иркутской области - покрытие LTE увеличилось в 20 районах / MForum.ru
20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru
14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru
13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru
12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru
11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru