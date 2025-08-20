Развитие сетей: МТС в Иркутской области - проведенный рефарминг повысил средние скорости LTE-доступа в Братске

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Иркутской области - проведенный рефарминг повысил средние скорости LTE-доступа в Братске

20.08.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, в результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE, скорость интернета у горожан в среднем выросла на треть.

Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Братска – в Центральном, Падунском и Правобережном районах, где проживает около 220 тысяч человек.

По данным МТС, средние скорости мобильного интернет-доступа выросли в жилых кварталах, общественных зданиях, вдоль транспортной авто и железнодорожной инфраструктуры. LTE стал быстрее на территории Братского алюминиевого завода, вблизи Братской ГЭС, завода ферросплавов, целлюлозно-картонном комбинате и других производствах, где работает основная часть горожан.

«Братск является крупным промышленным центром Приангарья и всей Восточной Сибири и вторым городом по численности населения в регионе. Сегодня, когда у горожан по два и более гаджета, абонентам необходим более скоростной мобильный интернет. Для этого мы развиваем и совершенствуем телеком-инфраструктуру в городах области. Ранее мы уже усилили скорость LTE в Иркутске и Усолье-Сибирском, и продолжаем работы по увеличению пропускной способности сети в других крупных городах Приангарья, чтобы наши абоненты без задержек могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Иркутская область МТС

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru

22.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Иркутской области - оператор ускорил мобильный интернет на территории архитектурно-этнографического музея Тальцы / MForum.ru

11.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - сеть 4G/LTE модернизировали во всех районах Иркутска / MForum.ru

10.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Иркутской области - оператор нарастил покрытие и емкость сети 4G в Иркутске / MForum.ru

06.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Иркутской области - покрытие LTE увеличилось в 20 районах / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

20.08. [Новинки] Слухи: iPhone 17e могут представить в следующем году / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Honor X7c 5G представлен официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики / MForum.ru

19.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Xiaomi 15T и 15T Pro / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Бюджетный крепыш Doogee Fire 3 готовится к анонсу / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Doogee S200 Ultra с двумя дисплеями готовится к анонсу / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo G3 появился в Китае / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark Go 5G c камерой на 50 МП и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Умные очки HTC Vive Eagle AI представлены официально / MForum.ru

14.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Edge на базе Snapdragon 8 Elite 2 замечен в базе Geekbench / MForum.ru

13.08. [Новинки] Слухи: Появились новые данные о чипсете iPhone 17 Air / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Plus 5G официально представлен в Индии / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа / MForum.ru

12.08. [Новинки] Слухи: Tecno MegaPad с 12-дюймовым экраном и AI-кнопкой готовится к анонсу / MForum.ru

12.08. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности об iPhone 17 Pro / MForum.ru

11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E4 Plus представлен официально / MForum.ru

11.08. [ПО] Анонсы: Realme изменила подход к выпуску обновлений ПО / MForum.ru

08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: