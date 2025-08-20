Развитие сетей: МТС в Иркутской области - проведенный рефарминг повысил средние скорости LTE-доступа в Братске

20.08.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, в результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE, скорость интернета у горожан в среднем выросла на треть.

Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Братска – в Центральном, Падунском и Правобережном районах, где проживает около 220 тысяч человек.

По данным МТС, средние скорости мобильного интернет-доступа выросли в жилых кварталах, общественных зданиях, вдоль транспортной авто и железнодорожной инфраструктуры. LTE стал быстрее на территории Братского алюминиевого завода, вблизи Братской ГЭС, завода ферросплавов, целлюлозно-картонном комбинате и других производствах, где работает основная часть горожан.

«Братск является крупным промышленным центром Приангарья и всей Восточной Сибири и вторым городом по численности населения в регионе. Сегодня, когда у горожан по два и более гаджета, абонентам необходим более скоростной мобильный интернет. Для этого мы развиваем и совершенствуем телеком-инфраструктуру в городах области. Ранее мы уже усилили скорость LTE в Иркутске и Усолье-Сибирском, и продолжаем работы по увеличению пропускной способности сети в других крупных городах Приангарья, чтобы наши абоненты без задержек могли пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

