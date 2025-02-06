Развитие сетей: Билайн в Иркутской области - покрытие LTE увеличилось в 20 районах

MForum.ru
06.02.2025,
Как сообщает ВымпелКом, в результате проведенных работ, покрытие LTE появилось в 28 поселках, селах и деревнях, еще в 7 специалисты сети нарастили покрытие и емкость.
Модернизацию до 4G/LTE прошла сеть в следующих населенных пунктах:
Новые базовые станции Билайн были запущены в деревне Ялга в Ольхонском районе, поселке Тарма в Братском районе, селе Гуран и в селе Гадалей в Тулунском районе. Покрытие и емкость сети, по данным компании, улучшено в селе Худоеланское в Нижнеудинском районе, поселке Уховский в Куйтунском районе, селе Голуметь в Черемховском районе.
Билайн внедряет на сети комплекс решений "умная сеть", направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.
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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Иркутская область
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