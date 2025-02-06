Развитие сетей: Билайн в Иркутской области - покрытие LTE увеличилось в 20 районах

06.02.2025, MForum.ru

Как сообщает ВымпелКом, в результате проведенных работ, покрытие LTE появилось в 28 поселках, селах и деревнях, еще в 7 специалисты сети нарастили покрытие и емкость.

Модернизацию до 4G/LTE прошла сеть в следующих населенных пунктах:

Аларский р-н: с. Аларь, д. Нельхай;

Братский р-н: п. Кежемский;

Боханский р-н: с. Тараса, с. Александровское, д. Вершина;

Баяндаевский р-н: с. Хогот;

Жигаловский р-н: пгт Жигалово;

Зиминский р-н: п. Центральный Хазан;

Иркутский р-н: рп Большая Речка;

Нижнеилимский р-н: пгт Хребтовая; п. Видим Речушка;

Нукутский р-н: п. Новонукутский, с. Хадахан, с. Хареты;

Нижнеудинский р-н: рп Ук, рп Шумский;

Тулунский р-н: с. Шерагул;

Тайшетский р-н: с. Березовка, п. Тамтачет;

Усть-Удинский р-н: с. Средняя Муя, с. Новая Уда;

Усть-Илимский р-н: п. Тубинский;

Усть-Кутский р-н: пгт Янталь, п. Ручей;

Эхирит-Булагатский р-н: с. Тугутуй;

Осинский р-н: с. Ново-Ленино, с. Унгин.

Новые базовые станции Билайн были запущены в деревне Ялга в Ольхонском районе, поселке Тарма в Братском районе, селе Гуран и в селе Гадалей в Тулунском районе. Покрытие и емкость сети, по данным компании, улучшено в селе Худоеланское в Нижнеудинском районе, поселке Уховский в Куйтунском районе, селе Голуметь в Черемховском районе.

Билайн внедряет на сети комплекс решений "умная сеть", направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Иркутская область

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