Развитие сетей: МТС в Иркутской области - оператор ускорил мобильный интернет на территории архитектурно-этнографического музея Тальцы

22.07.2025, MForum.ru

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» расположен на 47 км Байкальского тракта в Иркутской области. МТС сообщает об установке дополнительного оборудования, что позволило обеспечить для его сотрудников и посетителям покрытие 4G/LTE. Доступно оно и проезжающим по тракту в районе от отметки 40 км до 55 км.

«Мы проводим постоянную работу по развитию сети МТС в Приангарье, строим новые базовые станции и обновляем телеком-оборудование, чтобы обеспечить современные стандарты связи. «Тальцы» являются одной из самых любимых туристической локаций для жителей и гостей региона. Мы ускорили мобильный интернет сразу в 10 раз. Теперь посетителям будет значительно комфортнее пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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теги: развитие сетей МТС Иркутская область

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