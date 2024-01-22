Развитие сетей: МегаФон в Иркутской области - запуск в Мурино

22.01.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске базовой станции в Мурино, Иркутской области, в этом населенном пункте проживает чуть более 150 человек. По данным оператора, покрытие обеспечено на всей территории поселка.

«Мы всегда уделяем особое внимание развитию сети 4G в небольших населенных пунктах Иркутской области. Мобильная связь в таких локациях является основным средством коммуникации жителей с внешним миром. Развивая сеть, мы создаем комфортную цифровую среду для местного населения и гостей, которые приезжают в наш край», - рассказал директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.

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теги: МегаФон развитие сетей Иркутская

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