Развитие сетей: МегаФон нарастил скорости и покрытие на главных туристических локациях Байкала

MForum.ru
11.08.2022,
Скептикам, которые уверены в том, что тот или иной оператор сбавил в темпах развития своих сетей, будет интересно узнать, что МегаФон провел масштабную модернизацию сети в районе озера Байкал. В ряде популярных локаций, например, на западном берегу озера и на восточном побережье, скорость выросла в 2 раза.
фото: Raimond Klavins
Этого удалось достичь, как за счет модернизации действующего оборудования, так и за счет установки новых базовых станций. В итоге выросли не только скорости, но и покрытие, в 1.5 раза. Кроме того, оператор позаботился и транспортном канале, его мощность нарастили в 4 раза, чтобы здесь не образовалось "бутылочное горлышко" в результате роста скоростей, покрытия и потребления трафика абонентами.
Основные работы были проведены в популярных местах крупнейшего острова Ольхон и по пути на его переправу, а также на побережье Малого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферном заповеднике. В МегаФон утверждают, что высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья – например, МегаФон стал единственным оператором связи на курорте с горячими источниками Хакусы в северной части озера.
Инструменты BigData МегаФон показывают, что за последние 2 года туристический поток на Байкал вырос в 2.5 раза, при этом мобильный трафик увеличился почти в 4 раза. Наиболее популярна поездка на Байкал у москвичей, на них приходится 23% потребления трафика. Впрочем, много гостей и из Красноярского края, Санкт-Петербурга, Забайкалья, Новосибирской области, Якутии и Кузбасса.
«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
Туристы туристами, а местным жителям современная связь 4G тоже не помешает. Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, это порядка 100 тысяч жителей. Теперь большинству из них доступны услуги связи, что поможет в развитии частной туристической деятельности.
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теги: телеком МегаФон развитие сетей Иркутская область Бурятия
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