Развитие сетей: МегаФон фиксирует рост трафика на автодороге "Байкал" в Иркутской области

MForum.ru
14.03.2023,
По данным МегаФона, в поездках по федеральной трассе "Байкал" жители и гости Иркутской области стали чаще пользоваться мобильным интернетом.
Интернет трафик за последний год вырос на 21%, в среднемесячном расчете он составляет около 415 ТБ. Чаще всего автопутешественники слушают музыку через стриминговые сервисы, некоторые смотрят потоковое видео (хочется верить, что речь идет о пассажирах) и общаются в мессенджерах.
Любопытно, что потребление голосовой связи за год не изменилась. Тем не менее, сохраняется сравнительно объемный голосовой трафик - чуть больше 340 тысяч минут.
Трассу "Байкал" обслуживает около 60 BS компании "МегаФон". В 2022 году оператор провел модернизацию оборудования на трассе, запустив еще один слой LTE с радиусом действия вплоть до 35 км. Можно предположить, что речь идет об LTE 900.
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теги: развитие сетей МегаФон Иркутская область
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