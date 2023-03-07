Операторская аналитика: Таиланд стал лидером по количеству "зимующих" туристов из России

MForum.ru
07.03.2023,
Таков результат аналитики данных, доступных МТС Travel и МТС Исследования. Каждый четвертый из тех, кто отправлялся зимой в дальнее зарубежье в период с 1 декабря, провел за границей не менее 3 недель и вернулся домой не позднее 28 февраля, выбрал Таиланд. Не удивительно, что среднее время пребывания в Таиланде для таких абонентов составляло 1 месяц.
По данным МТС Travel и МТС Исследования, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в сезон 2022-2023, выросло по всем направлениям на 12% год к году. Как нетрудно заметить, популярностью пользовались южные и юго-восточные азиатские страны: трафик во Вьетнам вырос в 6 раз, в Индонезию в 5 раз, в Индию в 2 раза.
На длинные заграничные отпуска в последние годы решалось 10% путешественников, которые отправлялись за границу в зимнее время. Превалируют куда более коротки поездки - 45% выезжавших провели зимой за границей менее 1 недели.
Если Таиланд, Турция и ОАЭ и раньше были одними из основных зимних направлений, то Индонезия и Индия попали в Топ-5 направлений для длительных вояжей впервые, ранее эти строки занимали Испания и Германия. Выбор новых направлений во многом вынужденный, но иного ожидать в сложившейся ситуации невозможно.
Было бы интересно узнать о том, насколько выросло или сократилось число туристов по годам, но таких данных компания не представила.
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теги: паттерны операторская аналитика МТС
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