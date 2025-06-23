Регулирование: В Минцифры запретят изменять IMEI мобильных устройств?

MForum.ru
23.06.2025,
В России планируют создать еще одну базу данных - единую базу мобильных устройств, включая наши с вами смартфоны. В нее будут сохранены мобильные номера в привязке к IMEI. И поскольку IMEI сравнительно нетрудно поменять, то возникла светлая идея законодательного запрета изменения IMEI. Об этом пишут Известия.
Далее, если будут обнаружены "признаки недостоверности сведений об идентификаторе" или "признаки совершения противоправных действий", сведения будут направляться в ГИС "противодействия нарушениям". Что будет выступать такими признаками, и какие действия в ближайшее время решат считать противоправными, пока что не ясно.
Нет пока что в проекте регуляторных документов и санкций в отношении тех, кто меняет IMEI. Но вряд ли можно сомневаться, что соответствующие поправки появятся в Кодексе об административных нарушениях, а то и в Уголовном кодексе.
На сегодня не так просто вычислить, что IMEI в устройстве поменялся. Но если тщательно анализировать паттерны пользования устройством, то можно. И вообще, мне интересен другой вопрос - а как защищаться гражданину, если его начнут обвинять в том, что он поменял IMEI в своем устройстве? Ведь сейчас ни у кого нет "паспорта терминала", в котором этот идентификатор был бы прописан. Люди нередко выбрасывают упаковочные коробки, в которых может быть наклейка с этим идентификатором, который внезапно получит законодательное значение. И если к кому-то придут с претензиями и обвинениями, кто защитит человека, который не менял IMEI, но обвиняется в этом? Как избежать злоупотреблений в этом вопросе?
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теги: регулирование IMEI
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