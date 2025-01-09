Big Data операторов: Что смотрели новосибирцы на новогодних каникулах

MForum.ru
09.01.2025,
Как сообщает МТС, аналитики онлайн-кинотеатра KION проанализировали интересы жителей Новосибирской области во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января.
В самом начале каникул жители региона чаще смотрели ТВ-контент и комедии, а в период Рождества в лидеры по просмотрам вышли семейные киноленты и мелодрамы.
Из отечественного контента в праздники новосибирцы предпочли один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым. На втором месте по просмотрам оказался новый сезон сериала «Успешный» с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артёмом Сучковым. Тройку лидеров замкнул фильм «Зять». По-прежнему в топе зрительских предпочтений остаётся абсолютный хит «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Также в праздничные дни одним из лидеров просмотров стала кинолента «Спасите Колю».
Лидером среди зарубежных фильмов и сериалов среди жителей Новосибирской области в новогодние каникулы стал один из самых праздничных фильмов «Один дома». Далее расположился сериал «Великая». В топе оказался мультсериал «Леди Баг и Супер-кот». Замыкают пятёрку лидеров фильмы «Анна» и «Спасти Санту».
Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других телеканалов новосибирцы смотрели ТНТ, Россию 1, РЕН, НТВ и Первый канал.
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теги: Big Data операторов МТС паттерны
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