Операторская аналитика: Какие смартфоны выбирает старшее поколение - тема исследования, проведенного билайн

MForum.ru

Операторская аналитика: Какие смартфоны выбирает старшее поколение - тема исследования, проведенного билайн

24.03.2023, MForum.ru

Подробные данные можно найти по ссылке. Основные выводы исследования: доля людей старше 55 лет, использующих смартфоны в России, превысила 50% и продолжает расти.

 

 

В общем, вполне ожидаемые результаты, поскольку рост проникновения смартфонов - ожидаемый и естественный процесс.

Смартфоны с нами уже далеко не первый год - первый прообраз, концепт телефона + КПК IBM Simon появился в 1992 году. Тогда идею не оценили, поэтому историю смартфонов принято отсчитывать с начала "нулевых", когда появились Blackberry. Первый iPhone был выпущен в 2007 году, и до сих пор аппараты Apple остаются популярными - в исследуемой аудитории 55+ их доля составляет 11%.

Кто уже освоил пользование смартфонами, редко от них отказывается, вдобавок сказывается и расширение разнообразия моделей и диапазона цен на эту категорию устройств, а также рост их полезности по мере появления миллионов приложений.

Отсюда и вполне естественный рост проникновения смартфонов, включая рост доли их использования потребителями 55+.

Более любопытна выраженная зависимость доли проникновения смартфонов от региона - от более 85% в Якутии до 49% в Пензенской, Тамбовской областях и Мордовии. Коррелируют ли эти данные с уровнем благосостояния регионов, с уровнем свободно располагаемых доходов населения в этих регионах? Скорее всего. Внушительная разница.

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теги: операторская аналитика билайн Вымпелком

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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