Аналитика: Новогодняя аналитика МТС

12.01.2023, MForum.ru

Когда-то новогодняя аналитика была о числе SMS и голосовых вызовов. Теперь, вооружившись инструментами Big Data, МТС анализирует паттерны поведения абонентов компании. Общий вывод - большинство абонентов встречало Новый год за городом, отправились в короткие путешествия и, в целом, предпочли офлайн развлечения и общение онлайну.

Анализу подверглись обезличенные данные с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.

За город на праздники уехало на 47% больше пользователей, чем годом ранее, больше всего вырос этот процент в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Путешествия стали короче, как правило, ехали в соседние регионы на 1-2 дня. Чаще всего на автомобиле или каршеринге, а также на электричках.

Многие из тех, кто оставался в городе, предпочли развлечения, не связанные с интернетом. Выросли продажи билетов на концерты (+35% гг), в театры (+18%), музеи (+12%). Билеты в кино покупали на 8% активнее чем годом ранее.

Впрочем, интернет-развлечения конечно тоже никуда не делись, на 26% вырос трафик в онлайн-кинотеатрах, больше всего просмотров было в период 5-8 января, меньше 31-го декабря и 1-го января. KION показал прирост в +75% гг (для того же периода), Premier (+20%) и More.tv (+18%).

Четверка лидеров онлайн-кинотеатров по версии МТС: «Кинопоиск», «Иви», KION и Premier, больше данных - на картинке.

Интересно, что трафик электронных книг в праздники просел на 23% (а я, напротив, читал больше), но уже к 9 января восстановился. В МТС связывают это падение с тем, что многие читали подаренные им бумажные книги.

В онлайн-игры играли и смотрели стримы на 12% меньше, чем годом ранее, и на 21% меньше, чем в декабре. Больше зрителей собирали (по данным стриминговой платформы WASD) IRL-стримы (IRL - in real life), подразумевающие общение с подписчиками, музыку, шоу, подкасты и путешествия, разрыв был практически двукратным относительно гейминга. На 45% вырос трафик в сеть Discord, куда же без него - я тоже поразвлекался с нейросетью Midjourney.

Конечно же вырос трафик на маркетплейсах, но всего на 5% год к году. Учитывая, что онлайн покупателей за год стало больше, делаем выводы о доходах людей? 5-го числа покупатели все же проснулись - лидерами по версии МТС стали Wildberries (71%), Ozon (12%) и Яндекс Маркет (7%).

Я в новогодние праздники также успел вволю попользоваться такими маркетплейсами, сервисами и аукционами как: Ozon, Яндекс Маркет, Сбермаркет, Авито, AliExpress и Мешок - покупки зачастую были совсем мелкими, но необходимыми.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС операторская аналитика