Аналитика: Новогодняя аналитика МТС

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Аналитика: Новогодняя аналитика МТС

12.01.2023, MForum.ru

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Когда-то новогодняя аналитика была о числе SMS и голосовых вызовов. Теперь, вооружившись инструментами Big Data, МТС анализирует паттерны поведения абонентов компании. Общий вывод - большинство абонентов встречало Новый год за городом, отправились в короткие путешествия и, в целом, предпочли офлайн развлечения и общение онлайну.

Анализу подверглись обезличенные данные с 31 декабря 2022 года до 8 января 2023 года.

За город на праздники уехало на 47% больше пользователей, чем годом ранее, больше всего вырос этот процент в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

Путешествия стали короче, как правило, ехали в соседние регионы на 1-2 дня. Чаще всего на автомобиле или каршеринге, а также на электричках.

Многие из тех, кто оставался в городе, предпочли развлечения, не связанные с интернетом. Выросли продажи билетов на концерты (+35% гг), в театры (+18%), музеи (+12%). Билеты в кино покупали на 8% активнее чем годом ранее.

Впрочем, интернет-развлечения конечно тоже никуда не делись, на 26% вырос трафик в онлайн-кинотеатрах, больше всего просмотров было в период 5-8 января, меньше 31-го декабря и 1-го января. KION показал прирост в +75% гг (для того же периода), Premier (+20%) и More.tv (+18%).

Четверка лидеров онлайн-кинотеатров по версии МТС: «Кинопоиск», «Иви», KION и Premier, больше данных - на картинке.

 

 

Интересно, что трафик электронных книг в праздники просел на 23% (а я, напротив, читал больше), но уже к 9 января восстановился. В МТС связывают это падение с тем, что многие читали подаренные им бумажные книги.

В онлайн-игры играли и смотрели стримы на 12% меньше, чем годом ранее, и на 21% меньше, чем в декабре. Больше зрителей собирали (по данным стриминговой платформы WASD) IRL-стримы (IRL - in real life), подразумевающие общение с подписчиками, музыку, шоу, подкасты и путешествия, разрыв был практически двукратным относительно гейминга. На 45% вырос трафик в сеть Discord, куда же без него - я тоже поразвлекался с нейросетью Midjourney.

Конечно же вырос трафик на маркетплейсах, но всего на 5% год к году. Учитывая, что онлайн покупателей за год стало больше, делаем выводы о доходах людей? 5-го числа покупатели все же проснулись - лидерами по версии МТС стали Wildberries (71%), Ozon (12%) и Яндекс Маркет (7%).

 

 

Я в новогодние праздники также успел вволю попользоваться такими маркетплейсами, сервисами и аукционами как: Ozon, Яндекс Маркет, Сбермаркет, Авито, AliExpress и Мешок - покупки зачастую были совсем мелкими, но необходимыми.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС операторская аналитика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

12.01.2023 13:36 От: ABloud

[Операторская аналитика. МТС]

Аналитика МТС: ездили на дачу и общались офлайн — как россияне провели новогодние праздники

12 января 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала на основе данных Big Data и МТС Банка, как россияне провели новогодние праздники. Большинство встретили новый год за городом, отправились в короткие путешествия и предпочли офлайн развлечения и общение онлайну.

МТС проанализировала обезличенные данные о миграциях жителей городов-миллионников и пользовательской активности 31 декабря 2022 – 8 января 2023 года и сравнила с аналогичным периодом прошлого года.

Россияне предпочли отмечать новый год на даче. За город на праздники уехало на 47% больше пользователей, чем годом ранее. Больше всего вырваться из города хотелось жителям Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Путешествия стали короче. Самым популярным форматом были краткосрочные поездки в соседние регионы на один-два дня, а самым востребованным транспортом — личный автомобиль, каршеринг и электрички.

Оставшиеся дома россияне старались организовать себе культурный досуг и предпочитали офлайн развлечения. По данным МТС Банка, выросли продажи билетов на концерты (+35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в театры (+18%) и музеи (+12%). На восемь процентов увеличились продажи билетов в кино.

В новогодние праздники на 26% вырос трафик в онлайн-кинотеатры, активнее всего кино смотрели 5 – 8 января, меньше всего — 31 декабря и 1 января. Количество пользователей заметно увеличилось у онлайн-кинотеатров KION (+75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Premier (+20%) и More.tv (+18%), при этом лидером по количеству пользователей являются «Кинопоиск», «Иви», KION и Premier.

В новогодние праздники снизилось потребление электронных книг: трафик в онлайн-библиотеках упал на 23%, однако восстановился 9 января. Судя по паттерну потребления, пользователи в выходные дни предпочли читать бумажные книги, а после праздников вернулись к «портативному» формату.

Играть в онлайн игры и смотреть стримы в новогодние также стали на 12% меньше, чем годом ранее, и на 21% меньше, чем в декабре. При этом, по данным стриминговой платформы WASD, в новогодние праздники больше всего зрителей собирали не игровые стримы, а так называемые IRL (in real life), которые включают общение с подписчиками, музыку, шоу, подкасты и путешествия. Эта категория обогнала привычные «геймерские» форматы почти в два раза. Одновременно на 45% вырос трафик в соцсеть Discord.

Россияне продолжили активно докупать подарки и продукты: трафик на маркетплейсах вырос на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Активнее всего пользователи «ходили по магазинам» 5 января 2023 года. Лидерами по трафику стали Wildberries (71%), Ozon (12%) и Яндекс Маркет (7%).

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