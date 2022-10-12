Операторская аналитика: В России стали чаще звонить близким

MForum.ru
12.10.2022,
МТС делится результатами анализа голосового трафика с 1 сентября по 9 октября 2022 года. Вряд ли кто-то удивится росту голосового трафика в целом, в МТС подсчитали конкретные цифры - 10% роста продолжительности разговоров, на 3% - количество разговоров на человека. В среднем абоненты совершают 10 звонков в день, средняя суммарная продолжительность этих разговоров - 22 минуты в сутки.
Интересно, что поменялся "гендерный баланс", если еще в начале сентября 60% голосового трафика приходилось на женщин, то сейчас эта цифра снизилась до 51%.
Более всего выросла продолжительность разговоров в Пензе: жители региона стали говорить по телефону на 33% больше, выросла длительность звонков в Астрахани (+24%), Смоленске (+17%), Москве (+15%), Воронеже (+15%), Владивостоке (+13%), Новосибирске (+13%), Санкт-Петербурге (+12%) и Казани (+12%).
Если говорить об абсолютных цифрах, то самые разговорчивые в России, это жители Забайкальского края - здесь средняя продолжительность разговоров составляла 24 минуты в день. Также значительные цифры демонстрируют Псковская область (22 м/день), Краснодарский край (19 м/день), Тюменская область (19 м/день), Новосибирская область и Адыгейский край (по 18,5 м/день).
Сравнительно высокой является продолжительность звонков в регионах, где распространена вахтовая работа: Магаданская область, Республика Коми, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и республика Хакасия.
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теги: телеком МТС операторская аналитика
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